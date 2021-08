Preissenkung beim E-Car-Sharing

Bad Mergentheim. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage können die Preise für das E-Car-Sharing am Bahnhof Bad Mergentheim ab sofort dauerhaft reduziert werden. Das teilt die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) mit.

Das Mobilitätsangebot am Bahnhof war vor etwas mehr als einem Jahr um das E-Car- und auch ein E-Bike-Sharing erweitert worden. Nach einem pandemiebedingt verzögerten sowie anfangs verhaltenem Projektstart entwickelt sich die Zahl der Verleihvorgänge mittlerweile mit einer für alle Projektpartner erfreulichen Tendenz.

Laut Dorothea Grebbin, Vorsitzende des Vereins „Taubermobil Carsharing“ nahm die Zahl der Buchungen langsam, aber stetig zu. „Im Juni wurde das E-Auto am Parkhaus in der Zaisenmühlstraße beispielsweise 27 Mal gebucht“, sagt Grebbin. Nach der Preisreduktion für das E-Car-Sharing fallen künftig vier statt bisher fünf Euro je Stunde an. Der maximale Tagespreis reduziert sich von 55 auf 45 Euro, die Buchungsgebühr je Buchungsfall von 2,50 auf 0,50 Euro. Der Preis je zurückgelegtem Kilometer beträgt weiterhin 0,22 Euro.

Ursula Mühleck, Verkehrsdezernentin beim Landratsamt und Geschäftsführerin der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber-Kreis (VGMT), führt die gestiegene Nachfrage außer auf das geänderte Mobilitätsverhalten vieler Bürger auch auf den gestiegenen Bekanntheitsgrad des Angebots zurück.

VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas zeigt sich ebenfalls erfreut über die Entwicklung, welche auch die Verleihvorgänge der beiden am Gleis 1 am Bahnhof in Bad Mergentheim stationierten E-Bikes betrifft. Diese werden für zwei Euro pro Stunde oder maximal 25 Euro pro Tag zum Verleih angeboten. Er berichtet, dass sich die Nutzungszahlen beim E-Auto bereits versechsfacht haben und im E-Bike-Verleih eine Verdoppelung bevorsteht.

Wer sich für das E-Auto interessiert, muss vor der ersten Buchung seinen Führerschein verifizieren lassen. Dies ist beispielsweise über eine Online-Registrierung mittels Postident-Verfahren möglich. Seit neuestem werden auch persönliche Registrierungen in der Tourist-Info am Marktplatz sowie in der Mobilitätszentrale am Bahnhof vorgenommen. „Wer sich persönlich registrieren lässt, erhält zum Start 30 Freikilometer gutgeschrieben“, erläutert Dorothea Grebbin.

Das E-Car und E-Bike-Sharing am Bahnhof Bad Mergentheim ist ein Gemeinschaftsprojekt der sieben Projektpartner Ansmann AG, Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Stadt Bad Mergentheim, Stadtwerk Tauberfranken, Taubermobil Carsharing e.V., VGMT und Westfrankenbahn.

Der Verleih der beiden E-Bikes sowie des Elektro-Autos erfolgt im Rahmen eines stationsbasierten Systems und ist ausschließlich über die Taubermobil-App möglich. Mehr Informationen gibt es unter www.vgmt.de und www.taubermobil.de. vgmt

