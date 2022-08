Praxispartner sind vom Konzept überzeugt

Bad Mergentheim. Die deutsche Gesundheitswirtschaft braucht Profis im Gesundheitsmanagement. Branchenspezifische Fachkenntnisse, verbunden mit betriebswirtschaftlichen und sozialen Kompetenzen, vermittelt das Studium BWL-Gesundheitsmanagement am Campus der Dualen Hochschule in Bad Mergentheim.

Der von Prof. Dr. Boris Hubert geleitete Studiengang macht junge Menschen fit für eine Karriere im administrativen Bereich von Leistungserbringern und Leistungsträgern des Gesundheitswesens.

Wachstumsbranche

Die Gesundheitswirtschaft bleibt trotz bremsender Effekte der Corona-Pandemie eine Wachstumsbranche. Mit jährlich rund 3,3 Prozent wuchs der Sektor laut einem auf Datenbasis von 2020 veröffentlichten Bericht des Bundesgesundheitsministeriums deutlich stärker als das Bruttoinlandsprodukt. Die Digitalisierung der medizinischen Versorgung, neue Services, steigendes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung und Effizienzdruck erfordern innovative Ansätze. Daher braucht die Branche Profis, die neben Fach- und Methodenkenntnissen auch betriebswirtschaftliche und soziale Kompetenzen mitbringen. Mit ihrem Studiengang BWL-Gesundheitsmanagement am Campus Bad Mergentheim kommt die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach dieser Nachfrage entgegen.

Das dreijährige duale Studium geht speziell auf die Bedürfnisse von Akut- und Rehakliniken sowie Universitätskliniken, Alten- und Pflegeheimen, Verbänden, Krankenkassen, ambulanter Leistungserbringer oder Medizinischer Versorgungsdienste ein. Der Fokus liegt auf der Finanzierungsproblematik sowie den gestiegenen Anforderungen an die Unternehmen. Den Studierenden werden die spezifischen Inhalte vermittelt und mit der Profilrichtung „Gesundheitseinrichtungen“ vertieft.

Praxisnähe in der Ausbildung

„Unsere Praxispartner sind von unserem Konzept überzeugt“, betont Studiengangsleiter Prof. Dr. Boris Hubert, der sein Büro im Mittelstandszentrum Tauberfranken hat.

Für Einrichtungen und Unternehmen der Gesundheitswirtschaft ist die mit einem dualen Studium gekoppelte Ausbildung nicht zuletzt ein Instrument der Personalbindung. Sie bietet die Möglichkeit zur individuellen Ausbildung von Nachwuchsfachkräften und Führungsnachwuchs.

Ihnen kommt dabei entgegen, dass Praxisnähe in der Ausbildung am Campus in Bad Mergentheim höchste Priorität besitzt. Studierende werden hier ebenso auf die Vorbereitung einer Budgetverhandlung in Krankenhäusern wie auch auf die Bewältigung des Spagats zwischen ökonomischen Zwängen und menschlicher Zuwendung vorbereitet.

Darüber hinaus finden spezifische Bedarfe der Dualen Partner rasch Zugang zu den Studieninhalten. „Mein Draht zu den Partnerunternehmen ist sehr kurz“, betont Hubert. „Er hält ständig Kontakt zu den Partnerbetrieben und bindet uns gut ein“, bestätigt Thomas Fröhmer, Ausbildungsleiter der DAK. Die Krankenkasse ist mit acht bis zwölf „Dualis“ im Jahr größter „Beschicker“ des Studiengangs.

„Leider können wir die starke Nachfrage nach Fach- und Führungskräften aktuell nicht komplett befriedigen“, bedauert Boris Hubert. Die Zahl der Studierenden sei in den letzten Jahren leicht zurückgegangen. Und das, obwohl es eigentlich verlockend sein müsste, parallel zum Studium bereits ein Gehalt zu bekommen und durch einen erfolgreichen Abschluss einen sicheren Arbeitsplatz in einem dynamischen Zukunftsmarkt erwarten zu können.

Persönliche Betreuung Pluspunkt

Da Professor Hubert begeistert von den Möglichkeiten und dem Einsatz moderner Medien in der Lehre ist, bietet der Campus in der Gesundheitsstadt Bad Mergentheim nicht zuletzt durch den erreichten Grad der Digitalisierung ein Studium hoher Qualität. Und wenn Bad Mergentheim auch nicht mit dem prallen Studentenleben einer Großstadt mithalten kann, punktet die kleine aber feine Uni dafür vor allem mit der persönlichen Betreuung.

„Keiner unserer Studierenden bleibt anonym. Sie haben in mir und allen Lehrenden und Dozenten gute, verlässliche Ansprechpartner. Jeder hat einen Platz im Hörsaal und einen Computer-Platz“, so Hubert.

Mit professoraler Unterstützung aus anderen Fakultäten sowie qualifizierten Lehrbeauftragten aus der Praxis - auch mancher Absolvent des Studiengangs kehrt als Dozent nach Bad Mergentheim zurück - seien die Studierenden bestens betreut. Und wer einmal vom idyllischen Charme des Taubertals eingefangen wurde, weiß ein konzentriertes Studium in ruhiger Umgebung durchaus zu schätzen.

Das Bachelor-Studium Gesundheitsmanagement bedient in sechs Semestern alle Schnittstellen zwischen Wirtschaft und Gesundheitswesen, betont Prof. Dr. Hubert: „Wir blicken hinter die Kulissen des Kerngeschäfts. Damit bietet der Studiengang den Absolventinnen und Absolventen ein ausgewogenes Verhältnis betriebswirtschaftlicher sowie auf die Belange von Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsindustrie zugeschnittener Inhalte. Dabei geht es längst nicht nur um Zahlen, es geht auch um die soziale Verantwortung für die Menschen und ihre Gesundheit.“

Wie alle Studiengänge an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg besteht auch der Studiengang BWL-Gesundheitsmanagement“ aus sechs etwa zwölfwöchigen Studiensemestern, die sich mit den etwa zwölfwöchigen Praxisphasen in den Ausbildungsbetrieben abwechseln. Während des vierten Studiensemesters haben die Studierenden die Möglichkeit, an einer Partneruniversität in den USA oder Frankreich ein Auslandssemester durchzuführen. Darüber hinaus werden unterschiedliche Zusatzqualifikationen angeboten. Abschluss des Studiums ist nach drei Jahren der „Bachelor of Arts“ (BA).

Corona war für den Studiengang kein Hindernis, stellt Hubert fest. Im Curriculum gab es aufgrund der modernen digitalen Ausstattung keinerlei Verzögerung - „nicht eine Minute“. Vorlesungen konnten voll digital oder hybrid gehalten werden. Schriftliche und mündliche Prüfungen wurden virtuell durchgeführt. Seit September 2021 finden die Vorlesungen wieder in Präsenz statt. Für Infizierte ist eine digitale Teilnahme aber nach wie vor problemlos möglich.

Geprüfte Qualität

Die DHBW ist eine staatliche Hochschule, an der keine Studiengebühren verlangt werden. Als systemakkreditierte Hochschule hat sie sich verpflichtet, die Qualität ihrer Studienangebote kontinuierlich zu verbessern. Deshalb werden die Studienprogramme evaluiert und die hochschulweit entwickelten Curricula nach Vorgabe des Landeshochschulgesetzes regelmäßig einer internen Akkreditierung unterzogen. Neben Lehrenden anderer Hochschulen werden in die interne Akkreditierung Duale Partner, Lehrende, Studierende, Absolventen und Absolventinnen einbezogen. Wie alle Studienangebote der Hochschule wurde auch das Gesundheitsmanagement akkreditiert - zuletzt 2018, „ohne Auflagen und Empfehlungen“, wie Prof. Hubert betont.