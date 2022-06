Am Sonntag ist „Weltdrogentag“. Doch Sucht hat immer Konjunktur. Das Diakonische Werk in der Kurstadt berät Erwachsene und Jugendliche, seit einigen Jahren auch in Video- und Telefonberatung.

Zwei erfahrene Beraterinnen – die Diplom-Sozialpädagogen (FH) und Suchttherapeutinnen Barbara Veeh und Gaby Schiller-Abendschein – stehen in der Dienststelle der Diakonie in Bad Mergentheim und

...