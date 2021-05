Präsenzunterricht ab diesem Freitag

Bad Mergentheim. Die Jugendmusikschule nimmt ab Freitag, 7. Mai, ihren Präsenzunterricht wieder auf. Damit wirkt sich die Aufhebung der Bundesnotbremse im Main-Tauber-Kreis auch auf die städtische Einrichtung unmittelbar aus. Erlaubt ist ab sofort wieder der Einzelunterricht an allen Instrumenten, der Einzelunterricht im Gesang sowie der gemeinsame Unterricht von Kindern, die im selben Haushalt leben. Ensemble-Angebote dürfen von der Jugendmusikschule noch nicht wieder gemacht werden.

Vor Ort musizieren

„Wir freuen uns wirklich sehr, nun wieder in den Präsenzunterricht zu starten und mit unseren Schülern vor Ort musizieren zu können“, sagt Musikschulleiterin Bianca Dell. „Wie wir für die Angebote rund um die Musikalische Früherziehung verfahren können, ist noch nicht klar. Wir hoffen dazu auf Möglichkeiten nach den Pfingstferien.“ Zu diesem und weiteren Themen, informiert die Jugendmusikschule aktuell auf ihrer Internetseite unter www.bad-mergentheim.de/jugendmusikschule. Weitere Informationen erhält man unter Telefon 07931/ 574400 oder per Mail an jms@bad-mergentheim.de. Online ist auch ein übersichtliches Informationsblatt zu den Hygiene-Vorgaben zu finden. So gilt im Schulgebäude beispielsweise die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.