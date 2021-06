Präsenz- und Online-Kurse

Bad Mergentheim. An der Volkshochschule werden in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Online-Kurse und auch wieder Präsenzprogramme angeboten. Hier ein kurzer Überblick.

Mit „Spanisch für den Urlaub“ startet am Mittwoch, 7. Juli, wieder ein für diese Jahreszeit typischer Kurs, der insgesamt vier Termine umfasst. Ebenfalls ein Intensiv-Sprachkurs ist das Programm „Business English B1“ mit zwei Terminen ab Samstag, 3. Juli.

Kreativ in den Sommer geht es mit den Kursen „Zeichnen und entspannen“ ab Dienstag, 6. Juli, drei Termine und „Malen wie Bob Ross - Landschaftsmalerei“, Einzeltermin am Samstag, 24. Juli. Ein pädagogischer Fachvortrag findet am Mittwoch, 21. Juli, als Einzeltermin statt und steht unter der Überschrift „Das selbstständige Kind“.

Die Teilnahme an VHS-Veranstaltungen in Präsenz ist nur mit einem maximal 24 Stunden alten Schnelltest, einem Impf- oder Genesenennachweis möglich. Bei Kursen mit mehreren Terminen gilt die Vorgabe für jeden einzelnen Termin. Wenn Schüler an VHS-Programmen teilnehmen, genügt ein von der Schule bescheinigter negativer Test, der nicht älter als 60 Stunden ist. Weiter besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (FFP2- oder OP-Maske), auch während des Unterrichts in Innenräumen.

Klima-Vortrag

Weiterhin gehören bei der Volkshochschule auch Online-Kurse zum Angebot. Am Dienstag, 29. Juni, können sich Interessierte in den Vortrag „Kann die Klimabewegung das Klima noch retten?“, zuschalten. Ebenfalls politisch ist das Thema „Agenda 2030 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“, dem sich ein Vortragsabend am Mittwoch, 14. Juli, widmet. Und am Dienstag, 13. Juli, wird die „Digitalisierung im Gesundheitswesen aus ethischer Sicht“ beleuchtet.

Wer Online-Lernen mit Austausch und praktischer Umsetzung kombinieren will, sollte sich den Sommer-Kochkurs am Mittwoch, 30. Juni, vormerken. Mit der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden eine Einkaufsliste und kochen digital vernetzt gemeinsam mediterran. Unter anderem gibt es gebeizte Rotbarbe und Aprikosen-Lavendeltörtchen.

