Poser in Bad Mergentheim und Heilbronn ins Visier genommen

Bad Mergentheim/Heilbronn. Wie bereits in den vergangenen Jahren, fanden am „Car-Friday“ Großkontrollen der Polizei statt. Bei den umfangreichen Kontrollen im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn im Stadtbereich Heilbronn und in Bad Mergentheim wurden insgesamt 182 Pkw und deren Fahrerinnen und Fahrer genau überprüft. Bei insgesamt 42 Fahrzeugen, somit bei knapp einem Viertel, wurden diverse technische Mängel oder Ordnungswidrigkeiten im Bereich Posing/illegales Tuning festgestellt. Den Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein illegales Kraftfahrzeugrennen gestoppt, dessen Teilnehmer sich nun strafrechtlich verantworten müssen. In Bad Mergentheim wurden zusätzlich Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. 16 Verstöße wurden festgestellt, davon neun im punktebewährten Bereich, wie die Polizei Heilbronn am Dienstag mitteilte.

