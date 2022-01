Polizei zählt knapp 400 Teilnehmer

Bad Mergentheim. Erneut versammelten sich am Sonntagnachmittag in der Bad Mergentheimer Innenstadt Impfgegner und Kritiker der geltenden Corona-Einschränkungen durch Landes- und Bundespolitik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein langer Zug

Knapp 400 Menschen zählten diesmal die Polizei und das städtische Ordnungsamt. In einem langen Zug zogen die Teilnehmer aufgeteilt in viele Kleingruppen durch verschiedene Straßen und Gassen der Altstadt. Sicherheitskräfte begleiteten – wie in den vergangenen Wochen auch – die unangemeldete „Corona-Spaziergangs-Versammlung“, bei der es friedlich blieb.

Viele auswärtige Kennzeichen

Auffällig war wieder in der Stadt, dass zahlreiche Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, oft aus den Bereichen Künzelsau, Schwäbisch Hall und Würzburg, aber auch aus Heilbronn und darüber hinaus, die Parkplätze belegten. Inwieweit dies in einem Zusammenhang steht, bleibt unklar. sabix