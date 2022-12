Polizei sucht Zeugen

Bad Mergentheim. Diebe brachen am Donnerstag Kleidercontainer in Bad Mergentheim auf und entwendeten die Textilien. Zwischen 0 Uhr in der Nacht und 14.15 Uhr begaben sich die Unbekannten in die Steinstraße und machten sich an den dortigen Altkleidercontainern zu schaffen. Nachdem sie diese gewaltsam aufgebrochen hatten, bedienten sie sich an den Kleidungsstücken. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich unter Telefon 07931/54990.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1