Polizei sucht weißen Kombi

Bad Mergentheim. Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht sucht die Polizei in Bad Mergentheim einen weißen Kombi.

Wie es im aktuellen Polizeibericht heißt, habe ein 73-jähriger Opel-Fahrer gegen 10.30 Uhr am Montag, 4. April, auf der Wachbacher Straße in Bad Mergentheim verkehrsbedingt halten müssen. Dabei kam es zu einem Unfall: Der Fahrer wollte an einer Baustelle den entgegenkommenden Pkw passieren lassen, als sich die beiden Fahrzeuge beim Vorbeifahren berührten.

Dabei wurde der Außenspiegel des Opels beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden weißen Kombis entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und wird nun gesucht. Hinweise zu der unbekannten Person, dem weißen Kombi und der Tat werden vom Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefon 07931/ 54990 entgegengenommen.

