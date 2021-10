Polizei sucht Unfallflüchtigen

Bad Mergentheim. An einem in Bad Mergentheim geparkten Opel Kastenwagen entstand von Samstag auf Sonntag Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Der Besitzer hatte seinen Opel Vivaro am Freitag gegen 18 Uhr im Finkenweg auf Höhe der Kreuzung zum Falkenweg geparkt. Als er am Samstag gegen 17 Uhr wieder zu seinem Transporter zurückkam, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Wenden oder Abbiegen, den Kotflügel seines Opel vorne links beschädigt hatte. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, um den hinterlassenen Schaden kümmerte er sich offensichtlich nicht. Die Polizei Bad Mergentheim nimmt Hinweise unter Telefon 07931/54990 entgegen.

