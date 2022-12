Polizei sucht Unfallflüchtige in Bad Mergentheim und Igersheim

Bad Mergentheim/Igersheim. Unbekannte beschädigten am Samstagabend zwei an verschiedenen Örtlichkeiten geparkte Pkws in Bad Mergentheim und Igersheim. Eine 33-Jährige hatte ihren BMW zwischen 19.30 Uhr und 20:45 Uhr am Straßenrand in der Marienstraße in Bad Mergentheim geparkt. In diesem Zeitraum verursachte ein unbekannter Fahrer einen Schaden in vierstelliger Höhe und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ebenfalls hatte ein 38-Jähriger seinen Nissan Qashqai auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Hermann-von-Mittnacht-Straße in Igersheim abgestellt. Im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrer das Auto des Mannes und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zu Unfällen oder Verursachern selbst, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

