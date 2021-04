Bad Mergentheim. Am Bad Mergentheimer Kulturforum hinterließen Unbekannte über das verlängerte Osterwochenende einen drei auf drei Meter großen Schriftzug (die FN berichteten). Der oder die Täter nahmen in ihrem Graffiti Bezug auf die Corona-Pandemie und schrieben mit schwarzer Sprühfarbe unter anderem „Wer gesunde Kinder testet, hat die Kontrolle über sein Leben verloren!“. Dadurch entstanden an dem Gebäude auf dem Hans-Heinrich-Ehrler-Platz Schäden in Höhe von rund 2500 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Zeitraum zwischen Donnerstag vergangener Woche, 12 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, verdächtige Beobachtungen rund um das Kulturforum gemacht haben. Hinweise werden vom Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931/54990 entgegengenommen.

