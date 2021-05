Polizei stoppt zwei 19-jährige Fahrer

Bad Mergentheim/Königshofen. Zwei 19-Jährige stehen im Verdacht am Mittwoch berauscht mit ihren Autos unterwegs gewesen zu sein. Gegen 15.45 Uhr befuhr einer der beiden Männer mit seinem Wagen die B 290 zwischen Königshofen und Tauberbischofsheim. Bei einer Verkehrskontrolle kam der Verdacht auf, dass der 19-Jährige von Drogen berauscht sein könnte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der andere 19-Jährige wurde gegen 23.45 Uhr in Bad Mergentheim in der Milchlingstraße kontrolliert. Er zeigte ebenfalls deutliche Anzeichen einer Beeinflussung von Drogen. Beide Fahrer mussten mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sofern verbotene Substanzen nachgewiesen werden, müssen die Fahrer mit Bußgeld, Punkten und Konsequenzen für die Fahrerlaubnis rechnen. pol

AdUnit urban-intext1