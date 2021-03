Bad Mergentheim. Noch unklar ist der genaue Ablauf eines Unfalls an der Theurer-Kreuzung am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr. Bei einem Abbiegevorgang von der Straße Oberer Graben kommend nach links in die Wachbacher Straße kollidierte die 20-jährige Fahrerin eines Mazdas mit dem Opel eines 44-Jährigen. Dieser fuhr zum Unfallzeitpunkt aus der Straße Mittlerer Graben nach rechts in die Wachbacher Straße ein. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 4000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931 / 54990 entgegen. pol