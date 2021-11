Poetisch-meditative Begegnung

Bad Mergentheim. Die evangelische Kirchengemeinde bietet an drei Abenden eine poetisch-mediative Begegnung mit dem Thema „Engel“ in Bild, Wort und Musik in die Schlosskirche. Bei allen drei Kurzgottesdiensten sind die jeweils aktuellen Corona-Regeln gültig.

Donnerstag, 2. Dezember, 18.30 Uhr: Auf dem Weg. Donnerstag, 9. Dezember, 18.30 Uhr: Zwischen Himmel und Erde. Donnerstag, 16. Dezember, 18.30 Uhr: Dem Geheimnis nahe. Dauer jeweils ca. 30 Minuten. Zur Advents- und Weihnachtszeit gehören Engel dazu. Sie begleiten das weihnachtliche Geschehen und weisen den Weg. Auch im barocken Bildprogramm der Schlosskirche begegnen einem vielfältige Engelsdarstellungen: im Deckengemälde, als Begleitfiguren der Altarbilder, in den Altarbildern selbst.