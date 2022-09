Bad Mergentheim. „Pocken, Pest und Cholera“ unter diesem Titel stellt Dr. Alice Ehrmann-Pösch an diesem Samstag, 10. September, ihren Vortrag, den sie anlässlich des Herzog-Paul-Abend im katholischen Gemeindehaus halten wird. Immer wieder wurden die Menschen von todbringenden Epidemien und Pandemien heimgesucht. Am schrecklichsten wütete wohl der „Schwarze Tod“ in Europa. Von 1347 bis 1352 wurden von der Pest zirka 25 bis 50 Prozent der Bevölkerung in Europa dahingerafft. Auch in Mergentheim schlug die Seuche zu, aber hierzu mehr am Herzog-Paul-Abend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Chef des Corps

Das Historische Schützen-Corps ehrt an diesem Abend natürlich auch sein berühmtestes Mitglied, Herzog Paul Wilhelm von Württemberg. Auf seiner Ehrenbürgerurkunde der Stadt Mergentheim wird er gar als Chef des Corps bezeichnet. Da er aber mehr auf Forschungsreisen in der ganzen Welt unterwegs war, als hier in der kleinen Oberamtsstadt Mergentheim, war er eher ein Freund und Gönner des exerzierenden Corps.

„Dachbodenfund“

Als Höhepunkt des Abends wird eine Bilder-Präsentation zum „Mergentheimer Dachbodenfund“ zu Herzog Paul gezeigt.

Mehr zum Thema Paul Wilhelm von Württemberg Des höfischen Lebens überdrüssig Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bezirksmuseum Buchen Buchener Ansichten auf runden Gemälden Mehr erfahren Terrorismus Olympia-Attentat von 1972: Steinmeier bittet um Vergebung Mehr erfahren

Der Festabend, zu dem die Bevölkerung willkommen ist, beginnt gegen 19.20 Uhr mit einem Salut aus den historischen Vorderlader-Gewehren der Schützen des Corps. Die Aktiven des Corps treffen sich bereits um 19 Uhr in voller Uniform, mit Instrument zum Spiel und mit Gewehr zum Salut, zusammen mit den Bürgerfrauen vor dem Gemeindehaus in der Marienstraße. ge