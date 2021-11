Platz wird ab Dezember gesperrt

Bad Mergentheim. Der Gemeinderat hat – wie berichtet – mehrheitlich entschieden, den Deutschordenplatz für die Durchfahrt zu sperren. Motorisierte Verkehrsteilnehmer, die das Parkdeck am Schloss (bei der Polizei) erreichen wollen, sollen künftig über die Mühlwehrstraße/Ledermarkt/Nonnengasse oder die Bahnhofstraße/Härterichstraße/Münzgasse geführt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Redaktion fragte bei der Stadtverwaltung nach, ab wann der Platz voll gesperrt wird. Dazu erklärt Pressesprecher Carsten Müller: „Die Umsetzung der Sperrung des Deutschordenplatzes durch eine entsprechende Beschilderung peilen wir für Dezember an. Es braucht noch kleinere Vorbereitungen. Im Dezember passt das auch sehr gut, da es mit der Eisbahn-Aktion im Schlosshof sowie den Weihnachtsmärkten eine nochmals gesteigerte Frequenz an Passantinnen und Passanten in der Innenstadt geben wird. Ihnen kommt mehr Raum und mehr Sicherheit auf dem Schloss-Vorplatz dann schon zugute.“