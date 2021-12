Planungssicherheit für Eltern

Bad Mergentheim. „Ich möchte mich meinen Vorrednern zum Thema ,AfD’ anschließen und betonen, dass derjenige sein Recht auf eine Demonstration verwirkt, der sich nicht an die Regeln hält“, leitete Klaus-Dieter Brunotte seine Haushaltsrede für die SPD-Fraktion ein.

„Vor uns liegt ein Haushalt im Dilemma; einerseits erfordert die städtische Verschuldung Sparsamkeit, andererseits erfordert die Entwicklung der Stadt Investitionen. Wie wir auch entscheiden, wir treiben gewissermaßen die Pest mit dem Beelzebub aus. In dieser Lage sind wir in der sozialdemokratischen Fraktion davon überzeugt, dass Investitionen, die sich in der Zukunft auszahlen, am besten dem Wohle der Stadt dienen“, so Brunotte. Eine Investition in die Zukunft seien ausreichende und gut ausgestattete Kindergartenplätze und Schulen. „Alle Anstrengungen auf diesem Gebiet finden unsere ungeteilte Zustimmung. Denn was ist schon wichtiger, als die Zukunft unserer Kinder!“

© Sascha Bickel

Ebenso bedeutsam seien Investitionen in den Klimaschutz. „Deshalb haben wir beantragt, einen Klimabeirat zu bilden“, der helfen solle die Stadt bis zur Landesgartenschau 2034 „klimaneutral zu machen“.

In Sachen Bauen forderte Brunotte die bereits beschlossene Schaffung der kommunalen Wohnbaugesellschaft endlich anzugehen.

Zur Personalsituation bei der Kinderbetreuung sagte Brunotte: „Sie ist äußerst angespannt. Dadurch kommt es zu verkürzten Betreuungszeiten und zu vorgezogenen Schließungen, was bei den Eltern zu Unsicherheiten bei der Planung führt. Dieser Zustand ist nicht länger tragbar. Wir haben deshalb beantragt, dass die Stadtverwaltung unverzüglich eine tragfähige Vertreterregelung in Zusammenarbeit mit den Kindergartenträgern erarbeitet. Die Eltern brauchen dringend wieder Planungssicherheit.“

Dass Wohnraum auch in den Ortsteilen nachfragegerecht vorhanden sein müsse und „in den letzten Neubaugebieten zu wenig Wert auf geförderten Wohnungsbau gelegt wurde“, waren weitere Anmerkungen des SPD-Vertreters, der abschließend noch die „neue Flaniermeile vom Marktplatz bis zur Wandelhalle“ begrüßte. „Gut auch, dass die vier Parkplätze an der Schlossmauer erhalten geblieben sind.“ Lösungen im Verkehrsbereich würden in den Herrenwiesen auch mit Blick auf das Jufa-Hotel und das künftige „Medi-Spa“-Hotel erwartet. sabix