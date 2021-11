Pläne für Lidl-Filiale

Bad Mergentheim. Die Lidl-Filiale in der Igersheimer Straße gibt es seit November 2005. Sie verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 1000 Quadratmetern und rund 110 Parkplätze. Nun erfuhr die Redaktion, dass es hier Veränderungen geben soll und fragte dazu bei der Lidl-Zentrale an. Peter Mayerhöfer, der Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Waldenburg, antwortete: „Lidl entwickelt sein gesamtes Filialportfolio weiter. Auch in Bad Mergentheim möchten wir den Kunden moderne Einkaufsstätten präsentieren. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aktuell keine weiteren Angaben machen, da wir uns noch in der Planungsphase befinden.“ sabix

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1