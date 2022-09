Pilgern und Geschichten hören

Bad Mergentheim. Gemeinsam auf dem Weg sein und gemeinsam Geschichten erleben: Einen Nachmittag für Familien mit Kindern, für Jung und Alt bietet eine Kooperationsveranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde mit dem Stadtkloster „Maria Hilf“ und den „Staatlichen Schlösser und Gärten - Residenzschloss Mergentheim“ am Samstag, 1. Oktober.

Auf einem Weg mit drei Stationen werden Geschichten erzählt: im Residenzschloss die Geschichte über Elisabeth von Thüringen, im Stadtkloster eine Heilungsgeschichte und an der Wilhelmsquelle im Äußeren Kurpark eine Geschichte vom Wasser. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr an der Schlosskirche, danach machen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Gruppen auf den Weg.

Der gemeinsame Abschluss wird im Stadtkloster „Maria Hilf“ sein. Alle, die teilnehmen, erhalten ein kleines, goldfarbenes Schächtelchen und an jeder Station einen Gegenstand, der an die Geschichte erinnert. Dauer der Veranstaltung ca. 2,5 Stunden.

Anmeldung über das Evangelische Pfarramt Bad Mergentheim Nord, Telefon 07931/959530, Mail: Pfarramt.Bad-Mergentheim-Nord@elkw.de.