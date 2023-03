Pferdemarkt-Spektakel und bunter Festzug

Bad Mergentheim. Bad Mergentheim rüstet sich für das große Pferdemarkt-Spektakel mit Krämermarkt und verkaufsoffenem Sonntag. Die Traditions-Veranstaltung am Sonntag, bei dem sich Wikinger, Ziegen und Esel ein Stelldichein geben, bietet auch einen Jugend-Flohmarkt des Jugendgemeinderats.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag, 5. März, findet in Bad Mergentheim wieder der Pferdemarkt-Festumzug statt. Die Veranstaltung – die im zurückliegenden Jahr wegen der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben worden war – kehrt damit zu ihrem angestammten Termin zurück und läutet mitreißend den Frühling ein.

In der Deutschordensstadt dürfen natürlich auch Ritter im Pferdemarkt-Bild nicht fehlen. © Holger Schmitt

Der traditionelle Pferdemarkt vereint in einem bunten Festzug wieder Reiterinnen und Reiter, historische Ensembles als Fußgruppen, prachtvolle Kutschen sowie neben Pferden auch Ponys, Hunde, Esel oder Ziegen. Sogar Wikinger sind in diesem Jahr dabei. Mehr als 100 Tiere sind schon jetzt angemeldet. Für Musik im Zug sorgen verschiedene Kapellen.

Imponierende Kaltblüter

Mehr zum Thema Festumzug Stadt sucht Akteure für Pferdemarkt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wirtschaft Regionales Schaufenster Mehr erfahren Bauarbeiten begonnen Johannissteg wird saniert Mehr erfahren

Mehrere Gespanne mit imponierenden Kaltblütern aus dem Spessart haben sich bereits angekündigt. Auch die einen oder anderen Freizeitreiterinnen und Freizeitreiter sowie Westernreiter stehen schon auf der Anmeldeliste. Fehlen darf auf keinen Fall das aufgeweckte Eselsgespann. Hochinteressant wird sicherlich die Gruppe mit Ziegen, die zusammen mit ihrer Besitzerin ein kleines Abbild ihrer Kraft und Geschicklichkeit beim Baumstammziehen liefern wollen.

Der Pferdemarkt wird wie gewohnt zusammen mit einem vielfältigen Krämermarkt in der Innenstadt sowie mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Bad Mergentheim stattfinden. Damit lädt die Kurstadt auch nach Abschluss des Festumzuges noch zum Bummeln und Verweilen ein. Neu ist erstmals ein Flohmarkt von und für Jugendliche, den der Jugendgemeinderat der Stadt veranstaltet. Die Verkaufsstände der Jugendlichen sind im Bereich Kirchgasse bis Gänsmarkt zu finden.

Beginn um 13 Uhr

Der Pferdemarkt-Festumzug findet ab 13 Uhr statt, Krämermarkt und Flohmarkt von 11 bis 18 Uhr. Parkmöglichkeiten für auswärtige Gäste bestehen in der Herrenwiesenstraße sowie in den Parkhäusern „Altstadt Schloss“ (Oberer Graben) und Bahnhof (Zaisenmühlstraße).

Bei letzterem ist die Aus- und Einfahrt allerdings nicht möglich während der Umzug läuft. Wer die Pferdebesitzer vor dem Start auf dem Volksfestplatz treffen möchte, findet im Bereich der Arkaustraße ausgeschilderte Parkmöglichkeiten.

Der Streckenverlauf stellt sich folgenderweise dar: Vom Volksfestplatz geht es über die Lothar-Daiker-Straße und die Theodor-Klotzbücher-Straße in die Wolfgangstraße. Über Poststraße, Bahnhofplatz und Törkelgasse wird der Gänsmarkt erreicht. Von dort aus geht es durch die Nonnengasse über den Deutschordenplatz und die Kapuzinerstraße.

Einen laufend aktualisierter Überblick über alle angemeldeten Umzugsgruppen sowie ein Stadtplan mit Streckenverlauf ist auf www.bad-mergentheim.de zu finden. stv