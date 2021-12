Pfarrer Anton Cester Zielenkis gestorben

Bad Mergentheim. Bereits Ende November ist in Bad Mergentheim Pfarrer i.R. Anton Cester Zielenkis gestorben. Er verbrachte seine letzten Lebensjahre im Johanniterhof und ab 2019 im Spital zum Heiligen Geist. Der 1935 in Waldmeurer, Ermland/Ostpreußen geborene Geistliche kam im Jahr 2000 nach Bad Mergentheim und half in der Münstergemeinde regelmäßig bei Gottesdiensten aus. Besonders war ihm die geistliche Begleitung der St.-Thomas-Schwestern in der Wachbacher Straße ein Anliegen.

Zielenkis wurde 1969 zum Priester geweiht. 1980 wurde er aus Polen ausgewiesen. Nach Stationen in der Erzdiözese Freiburg, unter anderem in Gottmadingen, Hardheim und Lauda-Königshofen, verbrachte er seinen Ruhestand in Bad Mergentheim.

Die Urnenbeisetzung ist am Montag, 20. Dezember, um 13.30 Uhr auf dem Alten Friedhof, die Totenmesse ist am gleichen Tag um 18.30 Uhr in der Marienkirche. pm