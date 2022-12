Peter Biggen bleibt in Erinnerung

Bad Mergentheim. Peter Biggen hat in Bad Mergentheim Spuren hinterlassen. Wie einige andere Ur-Gesteine der Kurstadt ist auch er nun in diesem Jahr gestorben; am 5. Dezember im Alter von 81 Jahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als „Freiluft“-Apotheker ist er – liebevoll gemeint – vielen bekannt gewesen, weil er noch zu seinen aktiven Zeiten immer wieder auf der Treppe vor seiner Apotheke im rechten Zwillingshaus am Marktplatz stand und den gesamten Platz fröhlich überblickte.

Als „Milchling“ stieg Peter Biggen früher in die Bütt. © FN-Archiv

Jahrelang sorgte er zudem pfeifend und stets gut gelaunt, bewaffnet mit Eimer und Greifzange, im Quartier der Hof-Apotheke, am Ledermarkt, Gänsmarkt, Kiliansbrunnen, in der Kirchstraße, am Münster und eben rund um die Zwillingshäuser für Sauberkeit und Ordnung. Das brachte ihm höchsten Respekt bei den Bürgern ein. Mehrere Leserbriefe in den Fränkischen Nachrichten würdigten seine ehrenamtliche Arbeit.

Mehr zum Thema Tradition Bad Mergentheim: Weihnachtsmarkt startet an diesem Donnerstag Mehr erfahren Fußverkehrs-Check in Bad Mergentheim Für mehr Freude beim zu Fuß gehen Mehr erfahren Nach Kritik Weihnachtsmarkt geht in die zweite Runde Mehr erfahren

Erfolgreich nahmen seine Frau und er ebenso über viele Jahre hinweg am Blumenschmuckwettbewerb der Stadt teil und waren hier vielfach erfolgreich. „Unser Haus steht an exponierter Stelle und ist immer reichlich mit Blumen geschmückt“, erzählte Peter Biggen einst freudestrahlend den FN.

Mit spitzer Zunge und scharfem Blick vom Brunnensockel aus beobachtete und kommentierte er aber auch viele Jahre lang das Geschehen in der Kurstadt – in seiner Figur als „Milchling“ in der Bütt bei den Prunksitzungen der Kolping-Narrengilde „Lustige Gesellen“.

Mit Bedauern erlebte er im Juni 2018 das Ende der 162-jährigen Apotheken-Tradition im rechten Zwillingshaus am Marktplatz, seinem Haus, mit. Damals hieß es in den FN: „Im rechten Zwillingshaus am historischen Marktplatz von Bad Mergentheim befindet sich seit 1856 eine Apotheke. Zunächst als Löwen-Apotheke geführt, 1894 dann als Merzsche-Apotheke und seit 1913 als Schmelzers-Apotheke umfirmiert.“ Im Januar 2009 hatte zuletzt Ulrich Doerner hier eine Filiale der Rats-Apotheke betrieben und dieser in Anlehnung an die im Jahre 1537 erste urkundlich erwähnte Apotheke in Bad Mergentheim den Namen Hof-Apotheke gegeben.

Die Trauerfeier für Peter Biggen mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 22. Dezember, um 13.30 Uhr auf dem Alten Friedhof statt. sabix