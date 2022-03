Peter Adamek lud zum Träumen ein

Bad Mergentheim. Poetisch präsentierte sich das Klavierkonzert „Ganz bei mir“ mit Peter Adamek. Der Saal im evangelischen Gemeindezentrum war in buntes Licht getaucht. Die Farben Blau und Gelb dominierten. Dazu Peter Adamek, der mit seiner Musik zum Träumen einlud: Es könnte doch auch alles wieder gut werden. Es könnte doch so schön sein auf dieser Welt. Volker Herm, vom AK Asyl Bad Mergentheim berichtete von den aktuellen Herausforderungen in der Arbeit mit den Flüchtlingen, die aus der Ukraine in Bad Mergentheim ankommen. Am Ende waren es 504 Euro, die für diese Arbeit zusammenkamen. Volker Herm bedankte sich im Namen des AKs Asyl für diesen Beitrag bei Peter Adamek und der evangelischen Kirchengemeinde Bad Mergentheim.

