Die Kurstadt wird zum Schlagertreff. Patrick Lindner kommt mit zahlreichen anderen Stars in den Kurpark.

Nach über einem Jahr, in dem kein Konzert stattfinden durfte und alle Künstler zu Hause bleiben mussten, gibt es am Sonntag, 22. August, um 15 Uhr ein exklusives Konzert der „Schlager-Sommertour 2021“ im Kurgarten in Bad Mergentheim. Gemeinsam mit der Kurverwaltung

...