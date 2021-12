Partei hat einen Erneuerungsprozess angestoßen

Löffelstelzen. Die Mitglieder des CDU-Ortsverbands Löffelstelzen trafen sich zur Jahreshauptversammlung unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln im Vereinsraum des Gemeindesaals Löffelstelzen.

Auf der Tagesordnung standen der Tätigkeitsbericht des Vorstandes, die Aufarbeitung des Wahljahres mit Landes- und Bundestagswahl, die Neuwahlen des Vorstands, die Berichte der Kommunalvertreter und die Zukunftsplanungen des Ortsverbandes. Der Tätigkeitsbericht des Vorstandes sowie des Ortsverbandes fiel kürzer aus, da aufgrund der Corona-Pandemie geplante Veranstaltungen reduziert oder sogar ausgefallen sind. Vorsitzender Rüdiger Ollhoff bedankte sich für die Teilnahme an verschiedenen Parteitagen, Mitgliederversammlungen, für die helfenden Hände im Wahlkampf, für die Plakatierung sowie die Austeilung der Werbeflyer an die Haushalte von Löffelstelzen und die Vorort-Präsentation an den Wahlkampfständen.

„Der Ortsverband ist eine kommunalpolitische Kraft vor Ort, die sich aktiv in der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens einbringt. Wir sind die Volkspartei der Mitte, die auf die Belange der Bürgerinnen und Bürger eingeht“, so der Vorsitzende. Der Wahlkreis Odenwald-Tauber hat an den beiden Wahlen jeweils ein CDU-Direktmandat errungen: An der Landtagswahl Prof. Dr. Wolfgang Reinhart und an der Bundestagswahl Nina Warken. Als neues Mitglied trat Stephan Tremmel in den Ortsverband ein. Der Stadtverbandsvorsitzende Andreas Lehr beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte. Im Anschluss fanden die Neuwahlen des Vorstandes mit folgendem Ergebnis statt: Vorsitzender: Rüdiger Ollhoff, Stellvertreter: Christian Müller, Schatzmeister: Ludwig Weiß, Schriftführer: Jürgen Dietzsch, Pressereferent: Michael Müller, Beisitzer: Thomas Tremmel, Stephan Tremmel. Andreas Lehr ging auf das aktuelle Geschehen ein, auf die Zukunftsplanungen der CDU in Bund- und Landesebene und der CDU-Fraktion sowie auf den Haushaltsplan der Stadt Bad Mergentheim ein. Die deutschlandweite Mitgliederbefragung sowie die Wahl des neuen Vorsitzenden sei ein Erneuerungsprozess der Partei, so Lehr. An die Grußworte schloss sich Ortsvorsteher Michael Müller an und lobte die gute Zusammenarbeit mit der CDU-Fraktion Bad Mergentheim, die schon viel in Löffelstelzen unterstützt und bewegt habe. Berichte aus dem Gemeinderat stellte Thomas Tremmel vor, dazu bedankte er sich über die regelmäßige Aktualisierung des Schaukastens an der Zehntscheuer. Die weiteren Zukunftsplanungen für den Ortsverband sind die Mitgliederwerbung, ein öffentlicher Vortragsabend am 8. April im Gemeindesaal und am 18. November die Hauptversammlung. Geplant sind auch Mitgliederversammlungen und Stammtische. Am 11. Mai 1976 wurde der CDU- Ortsverband von damals 16 Mitgliedern gegründet. Somit feiert der Ortsverband dieses Jahr 45-jähriges Bestehen.