Bad Mergentheim. Der Lenker eines unbekannten Fahrzeugs hat in der Theodor-Klotzbücher-Straße 10, auf Höhe des Parkplatzes der Diabetes-Klinik, einen Parkscheinautomaten umgefahren und machte sich danach einfach aus dem Staub ohne den entstandenen Schaden zu melden. Vermutlich stieß der Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagmittag, 12 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, beim Rückwärtsfahren gegen den Automaten und drückte diesen soweit um, dass auch die Verankerung im Boden erheblich beschädigt wurde. An dem Automaten wurden Fahrzeugteile gefunden, die darauf hindeuten könnten, so die Polizei, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Pkw-Anhänger oder aber auch um einen Lkw gehandelt haben könnte. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer die Schäden in Höhe von knapp 3000 Euro verursacht hat, sollen sich unter Telefon 07931 / 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden. pol

