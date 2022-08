Parkhaus Bahnhof wird schrankenlos

Bad Mergentheim. Das Parkhaus „Bahnhof“ in der Bad Mergentheimer Zaisenmühlstraße wird in dieser Woche auf eine modernere Technik umgerüstet, bei der künftig kein Ticket mehr notwendig ist.

Im Zuge der Umstellung auf das neue System können die bisherigen Schranken-Anlagen vor dem Parkhaus und den Freiflächen-Stellplätzen komplett abgebaut werden. Stattdessen wird es eine Kennzeichen-Erfassung per Kamera geben, sobald ein Fahrzeug auf das Gelände einfährt. Bezahlt wird ganz einfach, indem die Nutzerinnen und Nutzer vor der Ausfahrt ihr Kennzeichen in den Kassenautomaten eingeben. An den Tarifen ändert sich nichts, so bleibt auch die erste Stunde Parkzeit kostenlos.

Die Umrüstung hat aus Sicht der Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH als Parkhaus-Betreiberin mehrere Vorteile: Durch den Wegfall der Schranken wird das bisherige Unfallrisiko an dieser Stelle für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger abgestellt. Außerdem entfallen technische Störungen in der Schranken-Mechanik. Für die Nutzer des Parkhauses werden die Einfahrt und die Abwicklung des Bezahlvorgangs komfortabler und unkomplizierter. Da es kein Ticket mehr gibt, kann man dieses auch nicht verlieren.

Später wird die Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH (eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Bad Mergentheim) auch noch eine App für den Bezahlvorgang anbieten. Wer diese nutzt, kann die Parkzeit sogar nach der Ausfahrt aus dem Parkhaus noch bezahlen. Damit trotz fehlender Schranken niemand den Bezahlvorgang vergisst, gibt es große Dialog-Monitore. Zudem finden sich an allen Kassenautomaten Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Bezahlvorgang.

Während der Bauarbeiten in dieser Woche bleibt die Ein- und Ausfahrt am Parkhaus Bahnhof jederzeit gewährleistet. Das neue Verfahren greift erst nach Abschluss der Arbeiten.

Dauerparker sind bereits im Vorfeld angeschrieben und über die Umrüstung informiert worden. Für deren Kennzeichnen wird eine längerfristig gültige Nutzungsberechtigung hinterlegt. E-Mail-Kontakt für Rückfragen: stadtverkehr@bad-mergentheim.de.

Das Parkhaus Bahnhof ist mit 422 Stellplätzen das größte Parkhaus in Bad Mergentheim. stv