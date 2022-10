Parforceritt durch das Politbiotop Bayern

Bad Mergentheim. Bayern ist schön und vielseitig, aber auch ein ganz besonderes Bundesland. Der Freistaat ist nämlich ein Politbiotop der besonderen Art – hier wächst und gedeiht die CSU. Oder, je nach Sichtweise, überwuchert die CSU alles. Da ist göttlicher Rat nötig.

Wolfgang Krebs im Kursaal – Kabarett vom Feinsten. Er hat sie eingehend studiert, die Akteure in Bayern. Mimik, Sprechweise, Denke, Selbstbefinden – die bayerische Politprominenz kennt er geradezu in- und auswendig. Das merkt man als Zuschauer und Hörer, und so werden die folgenden zwei Stunden zu einem außergewöhnlichen Hör- und Seherlebnis.

Einst sollte es der berühmte Münchner im Himmel richten, doch Alois Hingerl blieb bei seiner Rückkehr im Hofbräuhaus stecken. Die Staatsregierung wartet deshalb seit langer Zeit auf göttlichen Rat. Was macht Gott? Er weiß: Sie brauchen ihn, zumindest seinen Rat. Also sendet er einen anderen Bayern-Spezi, nämlich Ludwig II. Und der kennt alle und damit auch die Politiker. Krebs tut den rund 160 Zuschauern kund: Die Hölle ist voll besetzt, im Himmel aber fehlen sie, die Bayern.

Das hat Gründe, und die werden den Zuschauern nicht häppchenweise, sondern von Krebs auf seinem kabarettistischem Parforce-Ritt mit kräftigem Nachschlag serviert. Sehr zur Freude der Besucher, denn zu lachen gibt es viel. Und so mancher erkennt, dass die aus dem Fernsehen bekannten Gesichter noch viel mehr mitzuteilen haben, als in den kurzen Nachrichten- und Magazin-Spots zu sehen und zu hören ist.

Da wäre etwa Edmund Stoiber, der Ex-Ministerpräsident aus Wolfratshausen, also der mit dem berühmten Frühstück. Es hat – im Nachhinein gesehen – nicht so recht geschmeckt. Bevor Krebs seine Protagonisten auf die Bühne schickt, telefoniert der „Kini“ immer, und da werden sie angekündigt: Neben Stoiber und Markus Söder auch Hubert Aiwanger, der einzige Freie Wähler und damit Nicht-CSU-Politiker des Abends (was man ihm nicht anmerkt), dazu ein „Dahoam is dahoam“-Macher und geradezu prototypischer Spießer, Seehofer und der Sänger Harry Montana – sie alle stehen für Bayern.

Dass die Bühnen-Deko weiß-blauen Himmel zeigt, vervollständigt den optischen Eindruck. Der akustische wird perfekt getroffen. Stoibers Stakkato-Rhetorik, das beständige verhaspeln, die Redundanz der Worte – einfach perfekt. Da fragt man sich als Zuhörer unwillkürlich, wie lange das Studium gedauert hat, bis Wolfgang Krebs das so perfekt draufhatte, um es seinem Publikum zu präsentieren. Krebs läuft zur Hochform auf, wenn er in die Rollen schlüpft. Wie er das so schnell hinbekommt – perfekt gestylt – ist fast ein Rätsel. Vielleicht hilft auch ein „Vergelt’s Gott“ dabei, denn es ist schon frappierend, dass Bayern – natürlich Dank der CSU – die Vorstufe des Paradieses ist (wie Krebs als Seehofer verkündet), aber dennoch manchmal an die Hölle erinnert. Schließlich muss man zusammen mit Baden-Württemberg den Länderfinanzausgleich stemmen. Dass sie über Jahrzehnte selbst kassierten, haben die Bayern längst vergessen.

Herrlich auch, wie Stoiber von „Bad Merkelsheim“ oder vom Kamel im Nadelöhr spricht, wie der selige Franz Josef Strauß aus dem Off über Söder poltert – „der hätte mir nicht mal den Kaffee bringen dürfen“ – und Söder selbst zynisch und selbstüberheblich über sein Land und die Polit-Konkurrenz herzieht. Der selbstbewusste Seehofer lässt sich über seine Kollegen aus, Söder weiß und kann alles (besser), spricht wie ein Prediger, und der international gescheiterte, aber in Bayern gefeierte Sänger Harry Montana besingt seine Trennung, die ihn das letzte Hemd kosten würde, also geht er lieber fremd. Wenn Krebs den „Dahoam is dahoam“-Macher als totalen Spießer entlarvt, bleibt kein Auge trocken. Am Ende eines gelungenen Abends lassen die Besucher Krebs nicht ohne Zugabe ziehen.