Papierspender im Schloss in Bad Mergentheim angebrannt

Zu etwa 1.000 Euro Gesamtschaden kam es am Mittwoch in der Besuchertoilette im Schloss in Bad Mergentheim. Ein bislang unbekannter Täter zündete um etwa 20.20 Uhr den dort angebrachten Papierspender an. Aufgrund des Brandes kam es zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Toilettenbereich. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zeugen sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990 melden. pol

