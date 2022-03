Palux AG ist wieder auf Wachstumskurs

Bad Mergentheim. „Die Palux AG hat sich trotz aller Herausforderungen, die auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängen, sehr gut in den vergangenen Jahren geschlagen. Nach einem schwierigen Jahr 2020 sind wir 2021 wieder gut in den Markt hineingekommen, wenngleich viele Projekte aufgrund von Investitionsstopps zunächst noch stillgelegt waren. Inzwischen sind wir auf einem guten Weg, das hohe Vor-Krisen-Niveau von 2019 wieder zu erreichen und peilen an, dies spätestens 2023 auch zu schaffen“, sagt Torsten Hehner, Mitglied des zweiköpfigen Vorstands der Palux Aktiengesellschaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Bad Mergentheimer Küchentechnik-Spezialisten traf Corona, wie die gesamte Gastro-Branche hart. Bis zu 30 Prozent Umsatzeinbruch musste auch Palux verkraften und konnte sich dennoch dank guter Marktpositionierung und wertgeschätzter Angebotspalette behaupten. Das Unternehmen realisiert passgenaue (Groß-)Kücheneinrichtungen für alle Ansprüche in der Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Von der Planung der Abläufe über die Produktion bis hin zum ersten Kochen in der neuen Küche steht man den Kunden zur Seite. Das Produktportfolio reicht von Heißluft-Dämpfern über Herdanlagen bis hin zu kompletten Küchenlinien.

2 Bilder Blick in die Palux-Fertigung: Ein Mitarbeiter verdrahtet hier Geräte eines modernen Küchenherdblocks. © Palux AG

Im Gespräch mit unserer Zeitung nahmen Vorstandsmitglied Torsten Hehner, zuständig für die Bereiche Vertrieb, Personal und Marketing, sowie Personalleiterin Constanze Peterseim Stellung zu wirtschaftlichen Entwicklungen und Zielen, aber ebenso zu anhaltenden Lieferketten-Problemen, Digitalisierungs- und Automatisierungsprozessen (auch in der Küche), dem Fachkräftemangel und veränderten Mitarbeiterstrukturen.

„Die Palux AG ist Teil der Gustatus-Gruppe und deren größte Einzelgesellschaft mit etwas über 280 Mitarbeitern, die am Standort Bad Mergentheim-Edelfingen maßgeschneiderte Küchenkonzepte für alle Bereiche der (Sterne-)Gastronomie, Hotellerie, Systemgastronomie sowie Gemeinschafts-, Betriebs- und Sozialverpflegung entwickeln, produzieren und vertreiben“, berichtet Torsten Hehner und ergänzt stolz: „Wir liefern in über 40 Länder, von Europa bis Australien.“ Gelungene Projekte in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg, Italien, Polen, Großbritannien, Singapur und auch den Vereinigten Arabischen Emiraten präsentiert man auf der firmeneigenen Internetseite.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vorstandsmitglied Hehner erklärt weiter, dass man in Deutschland „sehr stark in der inhabergeführten Gastronomie zu Hause sei, bei Landgasthöfen, Hotels und anderen Einrichtungen, aber auch internationale Hotelketten und immer mehr systemgastronomische Betriebe - „dieser Markt wächst sehr stark“ - bediene. Als Vorzeige-Beispiele aus der Region benennt Hehner das Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ in Mosbach und das Sterne-Restaurant „Laurentius“ in Weikersheim, das man im vergangenen Jahr mit modernster Küchentechnik ausstatten durfte.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jungerfinder-Wettbewerb Bad Mergentheimer „Kreative Köpfe” beweisen großen Ideenreichtum Mehr erfahren

Komplettanbieter

Hehner sagt: „Wir sind als Komplettanbieter tätig und damit nahezu einzigartig am Markt: Von der ersten Beratung, über die Planung bis zur Abwicklung, Fertigung, der Baustellenkoordination/Contracting am Kundenstandort und der weiteren Service-Betreuung bieten wir Komplettpakete an.“

Hehner räumt aber auch ein, dass die Corona-Krise massive Lieferketten-Schwierigkeiten mit sich gebracht habe und so „fehlen auch uns Zukaufteile, die uns die termingerechte Fertigstellung von Projekten erschweren“.

Von „großen Herausforderungen“, besonders im Edelstahl-Markt, berichtet Hehner zudem mit „bis zu 90-prozentigen Preiserhöhungen in den vergangenen beiden Jahren“ – „dies hat auch für uns und unsere Kunden entsprechende Folgen“. Von einer Beruhigung der Lage könne man aktuell noch nicht reden. „Meine Erwartung ist, dass die Probleme noch einige Zeit anhalten.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit Blick auf die Entwicklung der Palux-Geschäfte spricht Hehner „von einem guten Auftragsbestand“ und meint zuversichtlich, dass die Kundschaft wohl dieses Jahr wieder mehr investieren wolle.

Krieg wirkt sich noch nicht aus

Das Auslandsgeschäft sei derzeit noch nicht durch den Russland-Ukraine-Konflikt belastet, merkt er auf Nachfrage an.

Grundsätzlich macht die Palux AG schon heute nahezu 40 Prozent ihres Umsatzes mit Exportgeschäften, Corona habe diese Marke etwas gedrückt, „aber für die Zukunft sehen wir hier große Wachstumspotenziale“, so Hehner.

Rund 1000 Kundenprojekte würden laut Hehner pro Jahr bei Palux auf den Tisch kommen und davon etwa ein Drittel auch tatsächlich realisiert. Genügend Arbeit sei also vorhanden. Entsprechend verneint Personalleiterin Peterseim auch einen größeren Personalabbau während der Corona-Krise. Altersbedingt freiwerdende Stellen seien zeitweise nicht wiederbesetzt worden, dazu das Mittel der Kurzarbeit genutzt und nur vereinzelt Arbeitsverhältnisse beendet worden, sagt sie und verweist auf die deutliche Flexibilisierung der Arbeit bedingt durch die Pandemie. Die Kurzarbeitsphase habe man Ende 2021 komplett beendet und biete aktuell wieder 15 offene Stellen. Vor allem Fachkräfte seien gesucht. Freie Ausbildungsplätze ab Herbst gebe es auch noch.

Vorstandsmitglied Torsten Hehner fügt an: „Wir investieren in neues Personal und auch ehemalige Mitarbeiter kehren zu Palux zurück, um wichtige Kompetenzen im Unternehmen zu erhalten oder auszubauen.“ Hehner und Peterseim berichten mit Blick auf die Investitionen schließlich noch von Überlegungen, „aufgrund der sehr guten Auslastung“, mehr Synergien in der Fertigung, auch für Schwestergesellschaften in der Gruppe, zu erreichen und von „sehr konkreten Plänen in den Maschinenpark in Bad Mergentheim zu investieren“. Denn, „wir sind äußerst zuversichtlich“, so Hehner, „dass unser Markt nach der Corona-Krise noch stärker anläuft, trotz des konstanten Rückgangs der inhabergeführten Betriebe in Deutschland“.

Um passgenaue Lösungen für die Zukunft zu bieten, setze Palux auch auf eine verstärkte Digitalisierung und Automatisierung eben auch in den Küchen.

Weil dort Personal fehle, so Hehner, seien mehr vernetzte Prozesse rund um den Herd nötig und zielführend. Nachhaltigkeitsgedanken und Energiesparen seien weitere zentrale Themen, denen sich die Palux AG bei ihren Produkten und Projektlösungen widme.