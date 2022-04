Ostertanz in der Wandelhalle

Bad Mergentheim. Der traditionelle Ostertanz der Kurverwaltung Bad Mergentheim findet am Ostersonntag, 17. April, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Wer das Tanzbein schwingen möchte ist hier genau richtig. Das Kurensemble Bad Mergentheim wird mit einem abwechslungsreichen musikalischen Programm durch diesen Abend führen.

Vor der Bühne gibt es eine großzügige Tanzfläche und die Besucher sitzen gemütlich an kleinen Bistrotischen mit maximal vier Personen. Für Getränkeverkauf (Selbstbedienung) und kleine Knabbereien ist gesorgt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Karten gibt es zu den üblichen Öffnungszeiten beim Gäste-Service im Haus des Gastes im Kurpark,Telefon 07931/965225, im Brunnentempel bei der Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz (07931/574820) sowie unter www.kurpark.reservix.de und an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.

Die Veranstaltungsbesucher spllten auch künftig einen Mund-Nasenschutz zu tragen und auf eine ordentliche Handhygiene sowie die Einhaltung der Nies- und Hustenetikette zu achten. Personen, die Krankheitszeichen feststellen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten, sollten der Veranstaltung fern zu bleiben. kv