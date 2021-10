Ortsverband Neunkirchen-Althausen hat nun 125 Mitglieder

Neunkirchen/Althausen. Die Hauptversammlung der VdK Ortsverbandes Althausen-Neunkirchen fand nach über einjähriger Corona-Pause im Dorfgemeinschaftshaus in Neunkirchen statt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Rudi Eckl folgten Grußworte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Oliver Adelmann, Ortsvorsteher von Althausen, bedankte sich für die Einladung im Namen des Ortschaftsrates. Er verwies auf den Wahlspruch: „Zukunft braucht Menschlichkeit“. Dazu gehören Begriffe wie Sozialpolitik, Sozialrecht, Menschen mit Behinderung, Selbsthilfegruppen und vieles mehr. Eine weitere wichtige Facette des VdK-Ortsverbandes sind Veranstaltungen zur Geselligkeit. Für all das Geleistete sprach er als Ortsvorsteher Lob, Anerkennung und Dank aus.

Wilfried Rüger vom Ortsverband Wachbach bedankte sich bei Klaus Eckl für die Vorbereitung und Durchführung der beiden Herbstausflüge in den Harz und ins Berchtesgadener Land.

Markus Schmitt äußerte sich für den VdK-Kreisverband. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern für die geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahren trotz Corona. Er verwies auch auf die neue Geschäftsstelle des VdK in Bad Mergentheim im Oberen Graben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vorsitzender Rudi Eckl bedauerte, dass wegen Corona viele Veranstaltungen ausgefallen sind, so auch die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019. Insgesamt hat der Ortsverband Neunkirchen-Althausen Stand heute 125 Mitglieder. Trotz Sterbefällen und Kündigungen konnte durch Neumitglieder der Mitgliederstand konstant gehalten werden. Der Schriftführer berichtete, dass 2019 insgesamt 15 Veranstaltungen stattfanden. Das Jahresprogramm 2019 war sehr vielfältig und abwechslungsreich. Höhepunkt war der fünftägige Ausflug an die Ostsee. Im Jahr 2020 fanden durch Corona bedingt nur wenige Aktivitäten statt. Zu Beginn des Jahres hielt Dr. Reuter einen interessanten Vortrag über das Land Nepal und ihre Hilfsaktionen. Der fünftägige Ausflug ging im Jahr 2020 in den Harz mit Zugfahrt auf den Brocken.

Danach folgten die Wahlen zum Vorstand, die von Wilfred Rüger durchgeführt wurden. Es wurde wie folgt gewählt: Vorsitzender Rudi Eckl, zweiter Vorsitzender Markus Schmitt, Beisitzer Walter Hermann, Klaus Eckl und Sabine Richwalski, Frauenbeauftragte Rosi Theurer, Schriftführer Georg Schrank, Kassier Günter Baumann.

Der gesamte Vorstand wurde einstimmig gewählt. Als Kassenprüfer wurden Hans Herschlein und Manfred Hanselmann bestimmt – ebenfalls einstimmig.

Zum Abschluss wurden noch 13 Mitglieder für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. Adolf Horn, der als Schriftführer nicht mehr kandidierte, wurde für seine ehrenamtliche Tätigkeit mit der goldenen Verdienstnadel des VdK Landesverbandes Stuttgart und einem Präsent ausgezeichnet. vdk

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3