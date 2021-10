Originelle Klangteppiche mit Vibraphon und Cello

Bad Mergentheim. Nachholbedarf wegen der Corona-Pandemie hatte der Hohenloher Kultursommer. Endlich konnte er in Bad Mergentheim das bereits Ende Juni letzten Jahres vorgesehene und dreimal verschobene Konzert „Zeitreisen“ mit der Cellistin Anna Carewe und dem Vibraphonisten Oli Bott durchführen.

Das Reinhold-Würth-Haus mit herrlichem Blick auf Bad Mergentheim zeigte sich von seiner besten Seite, als zum Beginn des Konzertes am späten Nachmittag die Sonnenstrahlen noch die Bühne streiften. Goldfarben war auch der Reigen der vorgestellten Werke von Komponisten aus mehreren Jahrhunderten und die Musikstile, die viel über den jeweiligen Zeitgeist und musikalischen Geschmack verrieten. Es ist ein besonderes Steckenpferd des Duos, musikalische Verwandtschaften zwischen Kompositionen aus verschiedenen Jahrhunderten und Genres aufzuspüren. Diese verwoben sie ebenso geschickt wie die Spinnen ihre Fäden an diesem zauberhaften Altweiber-Sommertag.

Gemeinsame rhythmische und tänzerische Elemente gab es schon beim ersten Set mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi, zwischen denen ein „Freedom Jazz Dance“ von Eddie Harris eingeschoben war. Dem informativen Programmheft war zu entnehmen, dass Harris im Jahr 1965 das Stück „als Funkjazz-Stück zwischen Free Jazz im Stil Ornette Colemans und Soulfunk“ 1965 geschrieben hatte. Obwohl seit Bach und Vivaldi schon mehr als zwei Jahrhunderte vergangen sind, klangen ihre Stücke im Kontrast zu Harris fast zeitlos modern.

Diesen Eindruck verstärkte vor allem das Vibraphon; ein Instrument, das erst zur Zeit des Ersten Weltkrieges in Amerika entstand, und in den 1930er Jahren als Jazzinstrument fast unentbehrlich wurde. Mit ihrem als „Zeitreisen“ angekündigten Konzert erhoben Carewe und Bott auf keinen Fall den Anspruch, ein Werk so erklingen zu lassen, wie es auf historischen Instrumenten geklungen haben könnte. Aber die Vielseitigkeit ihrer Interpretationen überraschte an diesem Abend. Mal klang das Vibraphon metallisch-hart, mal gläsern-vibrierend, schmeichelnd oder sanft-schwebend wie eine Stimme. Im ersten Set gab sich das Cello bei zwei, drei Tönen erst etwas kratzbürstig, um dann so richtig aufzuleben. Denn Carewe wusste die enorme Bandbreite der emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten des Violoncellos von lyrisch-sonoren über seidig-beseelte bis zu kraftvoll-schneidenden Klängen voll auszuschöpfen.

Im zweiten Set wurden einige Pretiosen gespielt, die vor allem stimmungsmäßig ähnliche Klangbilder hervorriefen. Oli Bott spürte auf dem Vibraphon dem vom Cello vorgetragenen Kanon von Johannes Ciconia „Le Ray au Sleyl“ aus dem 14. Jahrhundert nach. Vor einer Tarantella wurden zwei über 500 Jahre später entstandene Werke von Erik Satie und Antonio Carlos Jobim gespielt. Beide Künstler moderierten die Sets, wobei Anna Carewe Botts besondere Verehrung für Duke Ellington erwähnte. Dessen von ihm interpretierten Jazzstandard „Caravan“ stellte Bott eine eigene, virtuos vorgetragene Hommage an den großen Bandleader und einflussreichen Komponisten des Swing vor.

Das Duo bot weitere, sehr anregende Sets mit Werken von György Ligeti, Astor Piazzolla, Kurt Weill, und Cole Porter und zum Abschluss ein besonderes „Schmankerl“. Denn mit dem Stück „Trattado de Glosas Recerdada quarta“ von Diego Ortiz aus seinem 1553 erschienenen Leitfaden schloss sich der Kreis. Es war dieses Werk, das Anna Carewe und Oli Bott auf Anregung eines gemeinsamen Bekannten als erste Komposition zusammen einstudiert hatten. Seit 15 Jahren ist dieses außergewöhnliche Duo mit Cello und Vibraphon bereits unterwegs.