Bad Mergentheim. In Anwesenheit der beiden Stadträte Artur Schmidt und Prof. Hans-Werner Springorum diskutierte der Vorstand des Ortsverbandes der FDP, unter Leitung der Vorsitzenden Anna Hansen-Peter, über das Thema „Gänsmarkt“.

Alle Anwesenden waren sich einig, dass die derzeitige Lösung äußerst fragwürdig sei und dringend überdacht werden müsse. „Die Optik des Gänsmarkt in der jetzigen Form bietet ein verheerendes Stadtbild“, so die einhellige Meinung.

Folgende Nachteile – abgesehen von der Gestaltung – sieht die FDP: die verkehrsberuhigten Zonen Kirchstraße und Gänsmarkt werden durch die Ableitung des Kfz-Verkehrs über die Holzapfelgasse voneinander getrennt; die Holzapfelgasse ist vor wenigen Jahren als verkehrsberuhigte Straße saniert worden und von daher für den Schwerlastverkehr (zum Beispiel auch Stadtbus) nicht ausgebaut worden, bei einer weiteren Nutzung ist in wenigen Jahren eine erneute Sanierung notwendig; die Sanierung diente auch dem Schutz der Schüler der Mädchen und Jungenrealschule St. Bernhard; sogenannte „Poser“ werden mit ihren fahrbaren „Musikanlagen“ geradezu eingeladen im Schritttempo die Anwohner zu „beglücken“; sollte eine Baumaßnahme mit Aufstellen eines Kranes erforderlich sein, dann bricht die Verkehrsführung zusammen; die Lärmbelästigung der Anwohner durch die Hallwirkung ist enorm.

Keine Vorteile

Außerdem sei die Verkehrsführung für Radfahrer, die den Markt in Süd-Nord-Richtung überqueren wollen/müssen unklar; der Brunnen am Gänsmarkt liege mitten in der Verkehrszone und könne damit nicht in die Ruhezone integriert werden obwohl er dazu prädestiniert sein sollte. Vorteile dieser provisorischen Lösung sieht der FDP-Ortsverband nicht.

Lösungsvorschlag der FDP-Bad Mergentheim: Der Verkehr aus dem Ledermarkt/Gänsmarkt kommend wird über die Törkelgasse und Härte-richstrasse abgeleitet. Dazu muss die bisherige „Umbrella-Zone“ in Richtung Gänsmarktbrunnen verschoben werden und die Holzapfelgasse wird eine Sackgasse nur für Anlieger.

Die FDP sieht folgende Vorteile: Kirchstraße und Gänsmarkt werden eine Fußgängerzone unter Einbeziehung des Brunnens; der Verkehr kann über zwei Straßen abfließen; bei Baumaßnahmen gibt es die Möglichkeit einer alternativen Verkehrsführung; die Beeinträchtigungen in der Holzapfelgasse sind geringer; der Brunnen wird für Gäste wieder eine Attraktion, da er im Fußgängerbereich eingebunden wird – wichtig besonders mit Oster-und Weihnachtsschmuck; Radfahrer können ganz ohne Stress die Stadt in Süd-Nord-Richtung befahren; die jetzt „absolut verkrampfte Lösung“ bezüglich Befahrung der Münzgasse (Gäste zu Hotel) und Kindergarten und Schlossparkplatz und Zufahrt zu Schlossparkplatz, eventuell von der Nonnengasse aus, wird verbessert. Außerdem würde die Optik des Gänsmarkt wieder mehr einer Deutschorden- und Kurstadt entsprechen und wieder Gäste anziehen, ist sich die FDP sicher. Auf einen Kinderspielplatz sollte man verzichten und die Einmündung der Törkelgasse in den Unteren Graben müsste eventuell neugestaltet werden. fdp