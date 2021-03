Bad Mergentheim. Das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim bietet noch einige Ausbildungsplätze in der Pflege an. In einer Online-Infostunde am Donnerstag, 25. Februar, von 16 bis 17 Uhr, informieren die Lehrer des Caritas-Bildungszentrums über die Pflege-Ausbildung. Auch kurzfristige Bewerbungen für den Kursstart am 1. April sind noch möglich. Interessierte können sich für die Online-Veranstaltung anmelden bis Dienstag, 23. Februar, per E-Mail an veranstaltung@ckbm.de oder telefonisch unter 07931/582020. Das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim ist das größte Akutkrankenhaus der Region. In zwölf Kliniken und Instituten werden jährlich rund 22 000 Patienten stationär und etwa 45 000 Patienten ambulant behandelt. Mehr als 1400 Mitarbeitende kümmern sich um die Versorgung kranker Menschen. Darüber hinaus gibt es rund 200 Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen.