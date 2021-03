Man-Tauber-Kreis. Kinder haben Rechte. Deutschland hat sich mit der Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention dazu bekannt und sich verpflichtet, Kinder und Jugendliche in ihren Rechten zu stärken. Kinderrechte sollen garantiert, gestärkt und geschützt werden. Darum geht es bei der Debatte um die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz. Darüber wollen die Vorsitzende der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, Charlotte Schneidewind-Hartnagel, und Baden-Württembergs Minister für Soziales und Integration, Manfred Lucha (beide Bündnis 90/die Grünen), mit interessierten Bürgern diskutieren. Sie laden zu einer Online-Diskussion mit dem Titel „Kinderrechte ins Grundgesetz – Kinder und Jugendliche jetzt stärken“ ein. „Kinder und Jugendliche gehören ins Zentrum der Politik. Kinderrechte gehören in die Verfassung – mit einer deutlichen und starken Formulierung“, erklärt Schneidewind-Hartnagel. Der Online-Austausch findet statt am Sonntag, 7. März, von 19 bis 20 Uhr. Eine Teilnahme ist möglich per Computer, Tablet oder Smartphone unter: https://global.gotomeeting.com/join/421858669. Eine Einwahl ist auch unter Telefon 0721 / 9881 4161 möglich. Zugangscode: 421-858-669. pm