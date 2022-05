Olav Wischulke präsentierte sich in Hochform

Bad Mergentheim. Eine stimmungsvolle und mitreißende Show präsentierten „Elvis & the Evergreens“ bei der zweiten Oldie Dance Night der Becksteiner Winzer eG und der Kurverwaltung Bad Mergentheim.

Nach durchwegs erfolgreicher Premiere der Oldie Dance Night unter dem Motto „Welcome to the Wineworld“ im Juni 2019 war daraufhin längst eine Neuauflage zwar geplant, die jedoch Corona-bedingt zweimal abgesagt und verschoben werden musste, bevor sie jetzt endlich stattfinden konnte.

Olav Wischulke präsentierte in gewohnt begeisternder Manier seine Elvis-Presley-Show. © Peter D. Wagner

Mit Herzlichkeit und Authentizität die Oldie-Klassiker überwiegend der 60er und 70er Jahre die Besucher weitergeben“, lautete auch diesmal wieder eine wesentliche Devise von „Elvis & the Evergreens“, bestehend aus dem Gesangs- und Instrumentalduo Olav Wischulke aus Igersheim und Karl Vogel aus Lauda-Königshofen. Komplettierend ergänzt wurden die beiden bei der insgesamt rund vierstündigen musikalischen Zeitreise und Liveshow am Mittwochabend in der sehr gut besuchten Wandelhalle von Sängerin Melanie Kessler aus der Nähe von Bad Kissingen.

Olav Wischulke präsentierte wie gewohnt in entsprechend authentischen Outfits nebst Frisur und mit rhythmischen Hüftschwüngen leidenschaftlich und mitreißend als auch mit hinreißend verwechselbarer Ähnlichkeit in Erscheinungsbild und Stimme unvergessene Hits des legendären Kultstars und „King of Rock’n Roll“ Elvis Presley wie unter anderem „Viva Las Vegas“, „Don’t be Cruel“, „Kiss Me Quick“ und „Hound Dog“.

Dabei bewies Wischulke aufs Neue in Hochform, dass er als einer der besten Elvis-Interpreten und -Doubles weltweit gilt. Zum Beispiel hatte er 2009 auf einem großen Elvis-Contest in Tampa (Florida / USA) einen zweiten Platz erzielen können. Das täuschend echt wirkende Elvis-Double hielt es bei seinen Liveacts nur selten auf der Bühne, sondern mischte sich fast ausnahmslos und temperamentvoll querbeet durch die Wandelhalle unter die tanzenden oder zuhörenden Besucher.

Abwechselnd brachte Karl Vogel mit seiner spektakulären und grandiosen Westernhagen-Performance auch den deutschen Rock auf die Bühne. Dabei waren die bekanntesten Klassiker, Lieder und Balladen von Marius Müller Westernhagen zu hören wie etwa wie „Willenlos“, „Es geht mir gut“, „Sexy“, „Pfefferminz“, „Weil ich dich liebe“, „Freiheit“ und „Lass uns leben“.

Als drittes gab das Duo, das seit 27 Jahren gemeinsam musiziert, deutsche oder internationale Oldies, Schlager und Popevergreens zum Besten, die ebenfalls ins Ohr gingen und zum Mittanzen einluden. Dazu zählten beispielsweise „Ein Bett im Kornfeld“, „Rote Lippen soll man küssen“, „Mendocino“, „Pretty Woman“, „Sweet for my Sweet“, „It Never Rains in Southern California“ und „Amarillo“.

Abgerundet wurde das erstklassige musikalische Programm mit Melanie Kessler alias „Connie Francis“ aus Bad Kissingen. Die Sängerin verzückte das Publikum mit ihrer unverwechselbaren Stimme und Outfit im 60er-Jahre-Stil sowie mit Hits wie „Liebeskummer lohnt sich nicht“, „Schöner fremder Mann“. „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“, „Schuld war nur der Bossanova“ und „Rose Garden“.

Weiß-, Rosé- und Rotweine sowie Sektspezialitäten lieferten die Becksteiner Winzer, für kulinarische Genüsse sorgte die Narrengesellschaft Lauda.