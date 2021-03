Bad Mergentheim. Tierquäler haben in Bad Mergentheim eine Katze verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Tier kehrte nach einer Woche an einem unbekannten Ort am Montag abgemagert und verängstigt zu ihrem Besitzer zurück.

Teilamputation

Auf ungeklärte Weise hatte jemand die Ohrenspitzen der Katze abgeklemmt, so dass ein Tierarzt diese im Anschluss teilamputieren musste. Die Katze war im Zeitraum von Montag, 8. März, bis Montag, 15. März, verschwunden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Boxberger Straße gemacht haben, sollten sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.