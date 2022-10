Offener Clubabend

Bad Mergentheim. Der Modelleisenbahnclub Bad Mergentheim veranstaltet am Mittwoch, 26. Oktober, einen offenen Clubabend. Nach der erfolgten Sanierung des Schulgebäudes und den Einschränkungen durch die Pandemie wird der Betrieb auf der großen HO-Clubanlage wieder aufgenommen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Modellbahnvorführung, wie diese üblicherweise im November stattfindet. Der offene Clubabend dient der Vorstellung der Ziele des Vereins für Besucher und Interessenten die sich eine aktive Vereinsarbeit vorstellen können. Treffpunkt ist am Haupteingang des Berufsschulzentrums in Bad Mergentheim, Seegartenstraße 16. Der Einlass ist zwischen 19.30 und 19.45 Uhr.

