Odenwald-Tauber: Närrischen Spaß nicht verderben lassen

Odenwald-Tauber. Zwischen Wertheim und Igersheim, Mosbach und Miltenberg erstreckt sich (grob) geografisch der Narrenring Main-Neckar. Die heiße Phase der Fasnachtskampagne würde eigentlich an diesem „Schmutzigen Donnerstag“ starten, doch die Corona-Pandemie macht ein zweites Jahr in Folge vieles unmöglich. Dennoch lassen sich die Narren in der Region ihre Traditionen, ihren Spaß und ihre Freude nicht ganz nehmen und so gibt es viele kleine „Alternativ“-Termine und -Events, Video-Veranstaltungen und mehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hier ein kleiner Überblick. Aber nicht alle Mitgliedsvereine des Narrenrings bieten öffentlich etwas an oder beteiligten sich an dieser Umfrage der Redaktion.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lauda: Stefan Schulz, der Präsident der Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi teilt mit: „Am Fastnachtssonntag findet um 15.11 Uhr die traditionelle „Fohne“ durch den Ortsgendarm (Werner Stephan) auf dem Marktplatz in Lauda statt. Das Narrentreiben entfällt, der Marktplatz wird ab 14 Uhr geöffnet sein. Dieser ist nach Corona-Verordnung in einen festen Bereich eingeteilt, für Bewirtung ist gesorgt. Anders wie in den Jahren zuvor wird bis 19 Uhr auf dem Marktplatz gefeiert. Es finden Eingangskontrollen statt, nach der neuen Landesverordnung wohl mit 3G-Regel.“

Oberlauda: Holger Ebert, Präsident der NG Oberlauda, schreibt: „Am Fastnachtssamstag werden wir um 20.22 Uhr online gehen und unsere Hybrid-Veranstaltung durchführen. Hybrid, weil wir zum Teil ,Live’ und zum Teil mit Videos online arbeiten. An diesem Freitag um 18 Uhr werden wir in unserer Halle unser letztes Video drehen und die Live-Redner werden ihren ,Einsatz’ proben.“

Krautheim: Die Vorsitzende der FG Lemia Krautheim, Ramona Sbircea, berichtet: „Da ja keine Prunksitzungen im gewohnten Maße möglich ist und für uns Fastnacht Schunkeln und gemeinsames Feiern ist, wird die FG Lemia Krautheim alternativ am Fastnachtssamstag und Rosenmontag in Krautheim an der Hauptkreuzung Fastnachts-Wundertütle verteilen. Am Fastnachtssonntag halten wir gemeinsam mit der Seelsorgeeinheit Krautheim eine Narrenmesse ab. Auf unserer Facebook-Seite und Instagram werden Videos von Tanzmariechen und Tanzpaar gepostet.“

Hettingen: Robin Schmelcher, Präsident und Vorstand der FG Hettemer Fregger, teilt mit: „Wir von der FG Hettemer Fregger haben leider Ende letzten Jahres, alle unsere Saalveranstaltungen absagen müssen. Die verschärften Regeln und die Unsicherheit bezüglich der Durchführbarkeit ließen uns leider keine andere Möglichkeit. Trotzdem haben wir die Möglichkeit mit dem traditionelles Narrenbaumstellen am ,Latschari’ eine Veranstaltung im Freien, am Faschenachtssonntag durchzuführen. Auch der Verkauf unserer Fregger-Zeitung wird wieder in gewohnter Form, mit einem Verkauf von Haus zu Haus, stattfinden. Dies passiert am Samstag. Ebenso haben wir, wie bereits im letzten Jahr verschiedene Videobeiträge in den sozialen Medien und auf unserer Homepage veröffentlicht. Am Sonntag wird ein neues Video hochgeladen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Buchen: Daniela Windisch, Spartenleitung Tanzsport, schreibt: „Der TSV 1863 Buchen stellt ab Donnerstag um 11.11 Uhr ein aktuell erstelltes Tanzvideo unserer Tänzer online. Dies ist ein kleiner Beitrag zur Buchemer Faschenacht 2022. Das Video wird auf Youtube, Facebook und auf der Homepage veröffentlicht werden.“

Schweinberg: Für die FG LuVö Schweinberg antwortet Frank Michel, Umzugsleiter und Vorstandsmitglied: „Bei uns wurde ein Malwettbewerb für Kinder initiiert. Die Abgabe der Bilder ist für Freitag von 17 bis 18 Uhr an der FG-Scheune geplant. Im Anschluss werden diese Bilder laminiert und an der Scheune in der Ortsmitte ausgehängt. Anstatt der beiden Prunksitzungen in der Turnhalle wird es wie 2021 eine Online-Prunksitzung geben. Diese findet am eigentlichen Samstag ab 19.33 Uhr via Livestream über Youtube statt. Es wird dabei einen Mix aus Live-Beiträgen beziehungsweise Live-Moderation sowie Gardetänze, Büttenreden, Gesangsnummern und weitere Beiträge, auch von befreundeten Fastnachtsvereinen, geben.“

Waldstetten: Adrian Brosch erklärt für die FG „Stedemer Beesche“ aus Waldstetten, dass man 111 „Stedemer“-Lieblingsrezepte gesammelt und damit ein Kochbuch „Vom Apfel bis zur Zwiebel 2.0“ gefüllt habe. Zudem gebe es die „Faschenachts-Dudde“. „Sie ist mit allerhand närrischen Überraschungen gefüllt und wird am Samstag an aktive Mitglieder verteilt.“

Höpfingen: Hier sagt Diana Friedel: „Die heiße Phase der Fastnachtskampagne 2021/2022 beginnt. Die FGH 70 hat sich trotz Corona dazu entschieden, dem närrischen Schnapsbrennervolk eine Auswahl an Fastnachtsaktivitäten zu präsentieren. Der Ortsfunk steht am 26. Februar an. Hier wird Höpfingen um 14.14 und 16.16 Uhr aus den Gassen und den Straßen mit närrischen Informationen versorgt. Am Abend ab 19.44 Uhr lädt die FGH 70 zur Online-Prunksitzung – Zugang über livestream.fgh70.de. Am Sonntag findet das Rathausstürmen unter 2G-Bedingungen am alten Rathaus statt. Bereits ab 12.33 Uhr laden die Schnapsbrenner zum Mittagessen. Ab 14.11 Uhr startet dann die große Schau und die Narren übernehmen nach der Corona-Pause wieder die Macht. Die Kampagne schließt mit dem Rosenmontag: Die FGH 70 lädt hier zu einem närrischen Treiben in Höpfingen ein.“

Heidersbach: Volker Noe teilt für die FG „Hederschboch Dick Do“ mit: „Unter dem Motto ,Dick Do im Herzen’ startet am Schmutzigen Donnerstag auf den Online-Kanälen der FG die ,Woche der Faschenacht’. Ab dann werden täglich kurze Videos über die Aktivitäten der Fastnachter in der Corona-Zeit eingestellt. Es gibt Ausschnitte der aktuellen Tänze der Dick Do-Garden zu bewundern, das Team der Weiberfaschenacht wird sich präsentieren, die Dick Do-Sänger sind zu hören und auch das Prinzenpaar Theresa und Sebastian wird sich zu Wort melden.“

Neckarelz: Für die KG Neckario Necarelz erklärt Martin Husfeldt: „Am Fasnachtssamstag vormittags verkaufen die Neckario-Narren das traditionelle Neckarelzer Fasnachtsgebäck, die Hefeteigfische, bei der Bäckerei Meyer. Es gibt die Fasnachtszeitschrift ,Narrenschelle’ und am Fasnachtssonntag werden die Neckario-Narren, wie es schon lange Sitte ist, den ökumenischen Fasnachtsgottesdienst im ökumenischen Zentrum in der Waldsteige mitgestalten.“

Großheubach: Vom Faschingsverein des TSV Großheubach antwortet Jenny Kammer: „Faschingssamstag: Hier hatten wir vorab einen Aufruf in der Gemeinde gestartet, dass sich die Bürger ,Fasching für dehemm’ sichern können – eine bunte Tüte mit vielen Faschingsartikeln und Musik für die ganze Familie. Parallel suchen wir am Faschingssamstag das schönste Faschingsfoto und prämieren dieses. Faschingssonntag: Hier haben wir eine ,närrische Messe’ mit anschließendem Umtrunk vor der Kirche.

Da unsere Prunksitzung im Januar wieder abgesagt wurde, planen wir im Mai ein so genanntes ,Böhner-Spektakel’. Hier planen wir einen bunten Abend mit Auftritten unserer Gruppen und Musik.“