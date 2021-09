OB Glatthaar sucht den Dialog

Sehr geehrte Herren und Damen der Leserbriefe zu den Tempolimits in Bad Mergentheim – das Tempolimit in den Herrenwiesen ist endlich da! Das Nachtfahrverbot in der Innenstadt ist endlich da! Schade, leider keine Anlieger wie in der Saarbrückener Straße engagiert. Die Anlieger-Zone in der Saarbrückener Straße ist endlich da!

Jeder kann den Dialog mit den Anwohnerinnen und Anwohnern aus der Innenstadt, den Herrenwiesen und/oder der Saarbrückener Straße suchen. Wir werden Ihnen dann mal unsere Beweggründe schildern!

Sorry, aber auch in Würzburg, überhaupt in jeder Stadt gibt es nur noch 20-30 km/h-Zonen und/oder Anlieger-Zonen.

Wir Anwohner bedanken uns bei Herrn Oberbürgermeister Udo Glatthaar, denn er suchte den Dialog mit uns Anwohnern und er hörte sich unsere Anliegen an.

Ach ja, es ist traurig, dass viele Verkehrsteilnehmer auf den Spielstraßen nicht Schritttempo fahren.