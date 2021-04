Nur „Tele“-Reha-Sport

Bad Mergentheim. Die Pandemie bremst mal wieder aus. Laut Corona-Verordnung sind bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in einem Landkreis, die über mindestens drei Tage anhält, Reha-Sportangebote in Präsenz nicht mehr gestattet. In Landkreisen, in denen das Gesundheitsamt eine Inzidenz unter 100 feststellt, bleibt der Reha-Sport weiterhin erlaubt.

Damit können aktuell im Main-Tauber-Kreis, keine Reha-Sportangebote stattfinden. Sobald dies bei veränderten Inzidenzwerten wieder möglich ist, findet man Informationen unter www.rehasport-mgh.de. Um trotzdem Reha-Sport zu ermöglichen, werden zusätzliche Online-Angebote veranstaltet. Aktuell findet „Tele“-Reha-Sport bereits regelmäßig am Freitag um 19.30 Uhr statt. Hierzu sind auch noch Anmeldungen möglich. Folgende Termine werden ab Montag, 26. April, zusätzlich angeboten: Dienstag 17.30 Uhr und Donnerstag 18 Uhr.

Wer an einem dieser Termine teilnehmen möchte, kann eine E-Mail an achim_kaufmann@gmx.de mit dem entsprechenden Terminwunsch mailen. Man erhält dann die entsprechenden Informationen und den Link. Zur Teilnahme benötigt man ein internetfähiges Endgerät mit Kamera, eine stabile Internetverbindung, eine Gymnastikmatte, einen Gymnastikball (Pezzi Ball) und eine Faszienrolle. Die Teilnahme ist nur mit einer gültigen und genehmigten Verordnung zum Rehabilitationssport möglich. Diese muss bereits vorliegen oder sollte vorab übermittelt werden. pm