Nur der Regen störte die Feststimmung

Endlich wieder draußen sitzen, sich treffen, lachen, reden, essen und trinken: das Streetfood-Festival macht es möglich. Nasses Wetter bremste den Zustrom allerdings ein wenig aus.

Bad Mergentheim. Corona ist – erst einmal, zumindst bis zum Herbst – aus dem Blick. Nach der langen Zeit der Askese nutzten viele die Gelegenheit, wieder einmal Festles-Atmosphäre zu schnuppern. Und das war wörtlich zu nehmen, denn die 20 Food-Trucks boten eine große Auswahl an Speisen – und sogar Wein und coole Drinks. Und wem der Sinn nach Limo oder Bier stand, der wurde auch fündig. Die Speisenauswahl war groß – quer durch Europa, nach Fernost und bis nach Indien ging die kulinarische Reise. Pizza, Fleischspieße, Taccos, Büffel-Mozzarella, Süßes, Hot-Dogs, Cevapcicis und vieles mehr – da duftete es überall verführerisch, da brutzelte es auf Grills und in Pfannen.

Kurzum – wer hungrig war, fand Linderung, wem es dürstete, musste ebenfalls nicht darben. Klar, Haute Cuisine gab’s nicht – aber alles frisch zubereitet, wenngleich natürlich vorbereitet. Sonst geht es nicht so schnell, und gutes Grillfleisch will mariniert sein. Das dauert. Die Auswahl war, wie gesagt, groß, die Portionen reichlich, hörte der Reporter immer wieder. Das deckte sich mit dem optischen Eindruck – sie sahen auch nicht klein aus.

Lob für den Standort

Ob es schmeckt? „Ja, prima!“, war die Standard-Antwort, egal, vor welchem Stand die Leute befragt wurden. Mehr noch: Einhellig gelobt wurde der Standort des Streetfood-Festivals – nämlich im Herzen der Stadt. „Schön, dass es jetzt wieder in der Stadt und nicht mehr auf dem Volksfestplatz ist“, sagte eine ehemalige Lehrerin. „Hier gehört es auch hin!“, ergänzte ihre Begleiterin.

Überdies, auch das gilt es festzuhalten: Heuer gab es weder einen (blickdichten) Zaun noch wurde ein Eintritt fällig. Und das wurde gelobt: „Ist doch toll so“, meinte ein Familienvater, der „mit Kind und Kegel“ unterwegs war. „Du kannst gemütlich durch die Stadt gehen, alles anschauen, staunen, Freunde treffen. Und wenn du alles gesehen hat, kannst du in Ruhe auswählen!“

Für den Veranstalter RockingHigh zeigte sich Angelika Gläsmann am Freitag zuversichtlich. „Ohne Zaun und Eintritt ist uns auch lieber, und hier in der Stadt ist es schöner als draußen.“ Doch der einsetzende Regen verdarb dann den Samstagnachmittag. „Bis dahin lief es gut.“ Aber, so Gläsmann weiter: „Es ist halt eine Open-Air-Veranstaltung, und noch ist April. Da kann man nie sicher sein.“ Als es endlich aufhörte, füllte sich die Fußgängerzone wieder, wenn auch nicht so reichlich wie erhofft. „Es kamen dann doch wieder Kunden“, sagte eine Standmitarbeiterin am späteren Abend. „Wir hoffen auf den Sonntag!“, betonte Gläsmann. Der war zunächst diesigig – dennoch kamen, trotz wolkenverhangenem Himmel, nochmals viele Hungrige und Durstige zum kulinarischen Spaziergang in die Stadt.

