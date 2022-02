Noch genug Geld in der Stadtkasse?

Die Verlegung des Brunnens am Gänsmarkt wurde vom Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Diese bauliche Maßnahme scheint in der Bevölkerung nicht auf besondere Gegenliebe zu stoßen. Sie erzeugt jedenfalls einiges Kopfschütteln. Mit der vorausgegangenen „Beschirmungsaktion“ und dem Versuch, eine Kinderspielattraktion dorthin zu platzieren, würden sich vermutlich die Kosten um mehr als 200 000 Euro belaufen.

Dieses Geld würde wahrlich an anderer Stelle nötiger gebraucht, so zum Beispiel für die Erweiterung des Neubaugebietes im Ortsteil Rot. Die Genehmigung und Finanzierung hierfür steht schon einige Jahre. Bauwillige müssen immer wieder vertröstet werden, weil das bestehende Baugebiet seit Jahren voll belegt ist. Die Verwaltung kann offensichtlich nicht vorausschauend planen oder hat es andere Gründe? Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden nämlich aus zuverlässigen Quellen in ein Projekt eines anderen Stadtteils transferiert. Bis der Bau durchgeführt ist, wird es nochmals geschätzte zwei Jahre dauern. Ich frage mich, was hat Priorität? Wohnraum oder fragwürdige Bauwerke zu installieren?

Noch eine Anmerkung: In den Stadtteilen wird nicht wenig Eigenleistung bei sinnvollen Baumaßnahmen erbracht. In der Kernstadt?

