Nistkästen für Kindergärten

Bad Mergentheim. Mit Hilfe einer Spende von der „Mensch & Natur – Thomas Gillig Stiftung“ mit Sitz in Bad Mergentheim hat die Naturschutzgruppe Taubergrund 60 Vogelnistkästen aus unbehandeltem Holz herstellen lassen.

Menschen mit Handicap haben die Nisthilfen in den beschützenden Werkstätten in Gerlachsheim perfekt und funktional gefertigt. Diese Vogeldomizile werden an Kindergärten und Grundschulen im Altkreis Bad Mergentheim kostenfrei abgegeben. Alle Interessenten können sich bei der Naturschutzgruppe melden, Telefon 07931/3661 oder E-Mail info@naturschutz-taubergrund.de). Ein Nistkasten im Garten und Sichtbereich der Kinder hilft doppelt: So finden Meisen einen Brutplatz und die Kinder können später etwa beobachten, wie Meisenpärchen ihrem Nachwuchs das Fliegen beibringen. So entwickeln die Kinder Neugierde und Interesse für die Natur – und manch ein Kind fordert die Nachahmung des guten Beispiels im Familiengarten ein.

Übrigens können bei der Naturschutzgruppe Nisthilfen für die verschiedensten Vogelarten und aus verschiedenen Materialien erworben werden ( bei Interesse bitte telefonische Nachfrage unter 07931/ 3661).