Nilgans-Familie beim Bad in der Tauber

Bad Mergentheim. In der Tier- und Pflanzenwelt zeigen sich im Zuge des Klimawandels Veränderungen. Es gibt kleine „Einwanderer“, die still und leise kamen – so, wie verschiedene Insekten, Pflanzen wie der Riesen-Bärenklau sind hingegen schon auffälliger. Und manche der tierischen Neubürger sind unübersehbar – sofern sie sich zeigen. Waschbären etwa sind kaum zu entdecken,gleichwohl sind sie schon seit Jahren da. Nilgänse gibt es schon seit einigen Jahren in Deutschland, ja sogar im Taubertal. In Bad Mergentheim aber noch nicht lange. Mehrfach zu beobachten waren einzelne Exemplare in den vergangenen Monaten am Ententeich im Schlosspark oder auch an der Tauber. Doch wo einer ist, ist eine nicht weit – und so kam, was kommen musste: Herr und Frau Nilgans gründeten eine Familie. Und so schwammen Ganter, Gans und vier Gössel unserem Reporter nahe der Kurparkbrücke vor die Kamera. Bild: Hans-Peter Kuhnhäuser

