„Night-Shopping“ bis Mitternacht und viel Live-Musik

Bad Mergentheim. Der nächste Nachtbummel der Citygemeinschaft Bad Mergentheim findet am kommenden Freitag, 27. Mai, mit viel Live-Musik und guter Unterhaltung statt. Rund 50 Künstler treten unter dem Titel „Bad Mergentheim klingt gut“ an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt auf und freuen sich über neugierige Zuhörer und jede Menge Beifall.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Geschäfte haben wieder bis Mitternacht geöffnet, so dass das Einkaufserlebnis entspannt stattfinden kann. Der Einzelhandel lockt mit Angeboten und weiteren individuellen Highlights.

Zehn Gruppen und Bands tragen zum Musik- und Unterhaltungsprogramm ab 18 Uhr bei. Dazu zählen: „Julia & Dugge“ (Rock und Pop), die „Performing Squad“ (Tanz-Gesang-Schauspiel), „Derry‘s Revenge“ (Melodic Death Metal), die Trommelgruppe Adompoja, „Tim miT Band“ (Pop und Rock), „Jam Vansn“ (moderne Lagerfeuermusik), die Rock-AG des Schulzentrums Wört aus Tauberbischofsheim, die „Blaucrowd Surfer“ (Bläser-Punk-Rock), die Band „Elementary“ (Pop und Charts) und das „Killertal Echo“ (Volksmusik und Schlager). Sie alle treten mehrfach und teilweise abwechslnd an mehreren Plätzen im Bad Mergentheimer Zentrum auf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Shoppen mit Schoppen

An vielen Plätzen gibt’s zudem wieder Schoppen beim Shoppen. Ob württembergische Weingärtner, badische Winzer oder Cocktailmixer, die Gäste bekommen laut Citygemeinschaft „die leckersten Viertele und Drinks“ serviert. aki