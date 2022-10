Niemand soll allein sein müssen

Bad Mergentheim. „Beim Sterben und Trauern soll niemand allein sein müssen – diesen Wunsch wollen wir im Main-Tauber-Kreis erfüllen. Das Angebot hospizlicher Begleitung ist gut und wird umfangreicher“, sagt Elsbeth Kiesel von den Maltesern. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst greift auf einen großen Kreis Ehrenamtlicher im Alter zwischen 30 und 74 Jahren zu. Sie werden von einer hauptamtlichen Fachkraft koordiniert und unterstützt.

Sensibilisiert und für die besonderen Hygiene-Bedingungen der Corona-Pandemie geschult, stehen die Hospizbegleiterinnen und -begleiter für den direkten persönlichen Kontakt bereit. Neue Begleiterinnen und Begleiter wurden im letzten Jahr geschult, die bewährten Kräfte sind zum großen Teil wieder aktiv. „Hospizarbeit kann mehr als nur eine Hand halten“, sagt Elsbeth Kiesel und beschreibt das Motto „Hospizarbeit kann mehr“ des diesjährigen Hospiztages. „Hospizarbeit bedeutet heute ‚da’ zu sein, sowohl für den Sterbenden oder Trauernden als auch dessen Angehörige. Der Zeitraum der Begleitung wird länger, die seelische Entlastung für alle in der Familie oder im Freundeskreis spürbarer. Das Zusammenspiel in der palliativen Versorgung durch Medizin, Pflege und soziale Dienste erlaubt es mehr Menschen, in den eigenen vier Wänden in Würde und im gewünschten Kreis zu sterben.“

Nach dem Tod eines lieben Menschen helfen Trauerangebote wie das regelmäßig stattfindende Trauercafe für verwaiste Eltern dabei, mit dem Verlust besser zurechtzukommen. Mit dem Online-Trauer-Angebot „Via. Trauer neu denken“ haben die Malteser zudem ein digitales Angebot geschaffen, wo sich Betroffene jeden Alters - auch anonym - über E-Mail mit einer Trauerberaterin oder einem Trauerberater austauschen können (www.via-trauerbegleitung.de). Die Malteser möchten auch für junge Menschen in jeder Altersstufe hospizliche Angebote machen. Sie laden junge Menschen ein, mehr über Sterben, Tod und Trauer zu erfahren und wie man helfen kann.

„Junge Menschen kommunizieren über soziale Medien, sie erzählen dort ihre Geschichten oder lesen von Erfahrungen anderer.“ Die Malteser hoffen, dass sich mehr junge Menschen ehrenamtlich engagieren, weil sie mit Kranken oder Trauernden im ähnlichen Alter näher an deren Erleben und Sprache sind und so eine „Augenhöhe“ entsteht.

Das Angebot ist kostenlos und unabhängig von Nationalität, Weltanschauung und Konfession. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst ist auf Spenden angewiesen: Spendenkonto Malteser Hilfsdienst e.V., Volksbank Freiburg eG, IBAN DE42 6809 0000 0005 7209 15 Stichwort: Sonnenschein.