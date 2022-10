Niemand allein sterben lassen

Bad Mergentheim/Lauda-Königshofen. Sie schenken ihre Freizeit schwerkranken und sterbenden Menschen und begleiten sie auf ihrem Weg. Der „Ökumenische Hospizdienst“ beginnt im Januar einen neuen Ausbildungskurs.

Die Räume Bad Mergentheim und Lauda-Königshofen sind der Einsatzbereich des Hospizdienstes, der seinen Sitz in der Bad Mergentheimer Schillerstraße 20 hat. Die Hospizkoordinatorinnen und Palliativ-Care-Fachkräfte Sabine Strommer und Stefanie Herz leiten von dort aus die ehrenamtlichen Einsätze für Menschen, die man nicht allein lassen darf – zu Hause und in stationären Einrichtungen, unabhängig von Religion, Nationalität und sozialer Herkunft. Angehörige, Freunde und nahestehende Personen können ebenfalls unterstützt werden – auch über den Tod hinaus. Der Bedarf wächst und neue Mitarbeiter werden gebraucht. Zusammen mit Vibeke Hansen bieten die Koordinatorinnen darum wieder einen Ausbildungskurs an. Er findet an den vier Wochenenden 27./28. Januar, 10./11. Februar sowie 10./11. und 24./25. März, jeweils freitags von 14 bis 20 und samstags von 9 bis 16 oder 20 Uhr statt.

Nach den ersten beiden Kursteilen gibt es ein individuell zu vereinbarendes Praktikum in einem Pflegeheim. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Kurses haben die Teilnehmer die Qualifikation zu Besuchen bei Sterbenden und Schwerkranken. Sie sollen dort einfach Zeit haben, zuhören können oder je nach Gesundheitszustand auch einen Spaziergang mitmachen. Pflege gehört nicht zu ihren Aufgaben. Regelmäßiger Austausch mit anderen Hospizmitarbeitern und Supervision wird ihnen auch angeboten.

Gerne beantworten die Hospizkoordinatorinnen Fragen von Interessenten unter Telefon 0159 / 05275173 oder E-Mail hospizkoordinatorin@gmx.de. Weil die Hospizarbeit nach einer Vereinbarung mit dem Caritasverband von Bad Mergentheim aus auf Lauda-Königshofen ausgeweitet wurde, freuen sie sich sehr über Interessenten aus diesem Bereich. Auch Rentner, die bei Bedarf ohne Zeitverzug einen Einsatz beginnen können, sind hoch willkommen. „Der Bedarf steigt – im Interesse der Schwerkranken und Sterbenden wollen wir ihm gerecht werden“, so Sabine Strommer. peka